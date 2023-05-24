Пашинян прибыл в Москву

Богомолов осудил скорбящую о безмятежной жизни элиту

Режиссер Богомолов написал статью с осуждением скорбящей о безмятежной жизни элите

Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.

Статья Богомолова под названием «Диетическое горе» опубликована на сайте РИА «Новости». В ней режиссер рассуждает о наличии в России мира «особых русских». «Они не умнее прочих, … не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Часто богаче или образованнее», – пишет Богомолов, отмечая, что все это не делает их особыми. Непохожими на других эти люди стали из-за «сознания себя особыми», пишет режиссер.



По словам Богомолова, «особые» делятся на два подкласса: люди при деньгах и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Большая часть этих людей называют себя европейцами, исповедуют идеи демократии и равенства, однако на деле презирают своих недостаточно успешных, «темных» сограждан. Объединяет два этих класса «одиночество в собственной стране», «и те и другие … неистово презирают собственный народ», – пишет Богомолов.

Он отмечает, что начало спецоперации заставило страдать эту «элиту» еще больше, поскольку прошлая беззаботная жизнь оказалась утеряна. Теперь, пишет Богомолов, эти люди оплакивают свои винировые улыбки и безмятежную жизнь.

В то же время режиссер подчеркивает, что сейчас не время горевать по утраченному прошлому, поскольку поезд истории уже давно идет по другим рельсам. Он призывает эту элиту выйти из своего узкого сообщества, отбросить презрение к своей стране и народу и начать работать.