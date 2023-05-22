Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом

Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания.

«Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов.

«Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник.

«Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он.

«Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат.

«Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий.

22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.



Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.



В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.



В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.