В Китае усмотрели нежелание Запада мирно завершить конфликт на Украине

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22 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
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Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе.
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Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать.
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Китае усмотрели нежелание Запада мирно завершить конфликт на Украине
Global Times: Визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно решать конфликт на Украине
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Присутствие президент Украины Владимира Зеленского на саммите G7 В Японии показало, что Запад не готов завершить украинский конфликт мирным путем, отмечает китайское издание Global Times.
На то, что Запад стремится завершить конфликт военным путем, указывает громкое присутствие Зеленского на саммите и растущие военные поставки, передает RT.
Издание отмечает, что подобный подход приведет только к большей эскалации конфликта.
В МИД России ранее заявили, что участие Зеленского в саммите G7 превратило встречу в пропагандистское шоу.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Военкоры сообщили о «мощнейшем комбинированном ударе» по Днепропетровску
Депутат Верховной рады Бужанский сообщил о 16 взрывах в Днепропетровске
В украинском городе Днепр (Днепропетровск) звучат мощные взрывы, сообщают украинские СМИ. Также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в находящемся под контролем украинских войск Запорожье.
В Днепропетровской области, как и на всей территории Украины, объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в одном из районов Днепропетровска произошел сильный пожар. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что примерно за 40 минут в городе прогремели 16 взрывов, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» сообщают, что «впервые мощнейший комбинированный удар нанесен по объектам в Днепропетровске». Указывается, что «удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами» и беспилотниками «Герань». После этого «ударила вторая волна беспилотников».
Напомним, в воскресенье вечером также сообщалось о взрывах в Харькове. После этого взрывы прогремели в Одессе.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Российская артиллерия нанесла удар по «Правому сектору»
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» сообщил об ударе артиллерии по украинскому «Правому сектору»
В районе населенного пункта Новгородское нанесен артиллерийский удар по пункту временной дислокации нацбата вооруженных сил Украины «Правый сектор*», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетное подразделение уничтожило склады боеприпасов в Андреевке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы ВСУ у Богдановки и Северного, «Краб» и М-128 в районе населенного пункта Червонное, а также два танка. Кроме того, у Опытного сбит беспилотник самолетного типа.
Подразделения радиоционно-химической и биологической защиты нанесли удар из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» «по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту ВСУ», передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении расчеты 2С4 «Тюльпан» вместе с российскими танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов, передает РИА «Новости».
Российские пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы «Мста-С» поразили артиллерийское орудие ВСУ Д-20. Кроме того, сбито три разведывательных БПЛА. Российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения украинской территориальной обороны.
Минобороны России в Telegram опубликовало видеозапись боевой работы расчетов САУ «Мста-СМ2».
Напомним, в Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещено на территории России).
В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
У Украины появились собственные «Люфтваффе»
Представитель Одесской областной военной администрации Братчук рассказал об отряде украинской аэроразведки «Люфтваффе»
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В состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха, следует из сообщения представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Братчук в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а именно военно-воздушных сил нацистской Германии, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.
Нанесен ракетный удар по боевикам «Кракен» в Харькове
Военкоры сообщили о ракетном ударе по украинскому нацбатальону «Кракен» в Харькове
В Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России), сообщил военкор Юрий Котенок.
Котенок сообщил в Telegram, что «точечно поражено одно из расположений формирования укронацистов». По словам военкора, «есть экстренно убывшие к бандере». Telegram-канал «Рыбарь» также сообщает, что «в Харькове прилетело по голове» данному украинскому подразделению.
Напомним, сообщалось, что воскресенье вечером в Харькове прогремело несколько взрывов.
Боевик «Азова» рассказал об убийстве семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик «Азова» Сыкылында признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе
Боевик полка «Азов» Александр Сыкылында рассказал российским правоохранителям, как вместе с сослуживцами расстрелял автомобиль с семьей и ребенком в Мариуполе.
Сыкылында рассказал, что в марте прошлого года отделение из пятерых боевиков «Азова» располагалось в здании на улице Куинджи в Мариуполе, откуда они заметили черную «девятку» с белой надписью «Дети». Командир дал боевикам приказ открыть огонь по гражданской машине, что они и сделали.
По словам Сыкылынды, после этого «машина начала замедляться и съехала … на обочину». В ней нашли мужчину и женщину около 30 лет, а также девочку примерно 10 лет. Боевики забрали у них около 1 тыс. долларов и золотые украшения, а тела унесли в близлежащее здание, передает РИА «Новости».
Ранее эвакуированный из Артемовска мужчина рассказал, как украинские военные выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в городе, дав им всего 15 минут, чтобы отбежать от домов, а затем взорвали здания.
Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
Представитель дипломатии Евросоюза Стано сообщил об отсутствии у ЕС планов подключать Россельхозбанк к SWIFT
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Евросоюз не собирается подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT, пока продолжается специальная военная операция на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано, комментируя «де-SWIFT-инг российских банков», пояснил, что соответствующие санкции введены в ответ на российскую спецоперацию, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения кнфликта на Украине, пишут «Известия».
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав пакетной зерновой сделки, передает РИА «Новости».
Стано заявил, что экспорту продовольствия через Черное море мешает только СВО, а конфликт на Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией «между третьими странами и Россией». Он заявил, что «между ними по-прежнему существуют варианты платежей».
Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что системными задачами являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прорабатываются гарантии, эквивалентные разблокированию SWIFT, для Россельхозбанка.
Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
Замглавы МИД Рябков о заявлении Салливана об «ударах Киева по Крыму»: Угрозы США безответственны
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Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Рябков напомнил, что Крым входит в состав России и попытки США «представить дело по-другому» в очередной раз подчеркивают безответственный эскалационный курс Вашингтона, передает РИА «Новости».
Комментируя заявление Салливана о том, что Крым якобы не является частью России, и США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по республике, Рябков подчеркнул, что Москва найдет способ, как не допустить реализации подобных угроз.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны.
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Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским
Макрону не удалось уговорить Лулу да Силву провести встречу с Зеленским в Хиросиме
Хотя президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме, Лула да Силва отказался, сообщают источники, знакомые с разговором лидеров Франции и Бразилии.
Когда Зеленского спросили, огорчен ли он тем, что встречи не было, украинский президент ответил, что «расстроен должен быть» Лула да Силва, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Бразильские чиновники утверждают, что у Лулы да Силвы и Зеленского «просто не сошлись графики», причем президент Бразилии был готов провести переговоры в предложенное украинской стороной время.
Напомним, как заявлял Bloomberg, Зеленский предложил встретиться Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой.
Мирошник: Ранение Залужного приведет к неразберихе в рядах ВСУ
Экс-посол ЛНР Мирошник: Ранение главкома ВСУ Залужного создает военные и политические проблемы для Зеленского
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Возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины. В частности, замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение.
«Если Валерий Залужный действительно тяжело ранен, то подобное событие несет для офиса Зеленского множество как военных, так и политических последствий. Напомню, главком занимался координацией диалога НАТО и ВСУ. Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Преодолеть его будет непросто – потребуется найти иную персону, способную выполнять необходимые функции. Это займет немало времени, ведь «новичку» придется заново налаживать контакты, подтверждать уже имеющиеся договоренности. Таким образом, работа ВСУ существенно замедлится», – отмечает эксперт.
«Что касается политического аспекта, известно, что Владимир Зеленский не испытывает особых симпатий к Валерию Залужному. В некоторых моментах Вашингтон и Брюссель обращались к главнокомандующему ВСУ как к альтернативному «первому лицу», если в общении с президентом возникали какие-либо разногласия», – акцентирует собеседник.
«В связи с этим у правящей верхушки Украины открывается широкий простор для размышлений о том, не причастен ли Зеленский к устранению конкурента. Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», – резюмирует Мирошник.
Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Сенатор Долгов: Символическим итогом саммита G7 стало взятие Артемовска
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Формат «Большой семерки» маргинализирует себя. На этом фоне формирование новых центров влияния в мире только ускорится, в частности уже активно развиваются сообщества БРИКС, ШОС. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов, комментируя итоги саммита G7, завершившегося в воскресенье в японском городе Хиросима.
«Большая семерка», как институт и центр мирового влияния, поступательно себя дискредитирует и маргинализирует. Предполагалось, что это будет элитный клуб, который задает тренды и тенденции в мировых делах, но по факту ее роль в международной повестке абсолютно выродилась», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Американцы в рамках саммита сумели продавить свою линию о необходимости продолжения военного противостояния Запада с Россией. Таким образом, можно констатировать, что ни о каких мирных договоренностях в ближайшее время не может идти речи. Штаты не разрешат этого ни Киеву, ни европейским государствам», – отметил он.
«Саммит изначально был выстроен по антироссийскому и антикитайскому сценарию. И уже в рамках него проходили дискуссии и готовился итоговый документ. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно, внешнеполитические ведомства и России, и Китая дали свою оценку происходящему и заявили о грубом вмешательстве в свои внутренние дела», – акцентировал собеседник.
«Вместе с тем, деградация таких форматов, как «Большая семерка», только ускорит формирование новых центров влияния в мире. Отчетливо это становится заметно, если сравнивать G7 например с БРИКС и ШОС, которые расширяются и следуют в ногу со временем», – полагает парламентарий.
«Изначально сообщество «Большой семерки» формировалось как площадка государств-лидеров. Но сегодня мы видим, что из себя представляют эти лидеры – Европа впадает в экономический регресс, не в лучшей кондиции и Япония. Кроме того, стоит отметить, что собравшиеся в Хиросиме главы государств G7 имеют очень низкие рейтинги поддержки у себя в странах. Если они ничего не могут предложить своим избирателям то, что они предложат миру?», – рассуждает Долгов.
«Международное политическое мероприятие превратили в шоу. Украинский президент Владимир Зеленский, как подобает шоумену, хотел выступить на Евровидении, но ему не дали, поэтому он выступил в Хиросиме. Главные режиссеры этого шоу – американцы, они написали сценарий, раздали всем памятки, что нужно делать и как себя вести. В том числе, и своему президенту Джо Байдену», – отметил он.
«Вместе с тем, я бы назвал символическим итогом саммита «семерки», его финальным аккордом – взятие Артемовска. С точки зрения сегодняшней ситуации в мире, именно это событие станет основным, а не то, о чем договорились или не договорились участники мероприятия в Хиросиме», – заключил сенатор.
В воскресенье в японском городе Хиросима завершился саммит «Большой семерки», сообщает «РИА-Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Ночной удар по Днепропетровску сорвал переброску войск ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Силы России нанесли удары по ВСУ в Днепропетровске перед отправкой на Запорожское направление
Российские силы нанесли удары по Вооруженным силам Украины в Днепре (Днепропетровск), готовящимся к отправке на Запорожское направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удар был нанесен по боевикам в Днепропетровске ночью, ВСУ как раз готовились к переброске на фронт на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее военкоры со ссылкой на украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Днепропетровске, также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в городе Запорожье.
До этого Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
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