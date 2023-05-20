Захарова обвинила США в псевдогуманизме из-за поставок F-16

У США нет никакого морально-нравственного основания заявлять, что поставят F-16 лишь при условии, если Украина не будет их использовать для ударов по территории России, Вашингтон занимается псевдогуманизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что слова Джейка Салливана о таких условиях поставок F-16 Киеву не соответствуют никакому международному праву или внутреннему законодательству. Она считает, что США снова занимаются имитацией или подтасовкой данных, чтобы достичь собственных целей и задач, передает канал «Звезда».

По ее словам, США ведут гибридную войну не только против России, но и всего региона в целом, используют территорию и народ Украины в своих целях.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине.