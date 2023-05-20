Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню

МИД Польши: Украинскому президенту Зеленскому стоит извиниться за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали, заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

В интервью Onet, Ясина предложил Зеленскому сказать «Извините, пожалуйста, мы просим прощения», передает RT.

Он отметил, что поляки взяли на себя ответственность за преступления, совершенные Польшей в отношении украинцев.

«Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», – подчеркнул Ясина.

Ранее во время визита Владимира Зеленского в Польшу он не стал признавать преступления Украины, в том числе участие украинцев в Волынской резне.

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