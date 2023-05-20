Депутат посоветовал россиянам перестать ставить гномов на дачных участках

Депутат Чаплин посоветовал отказаться от гипсовых гномов и пластиковых прудов на дачных участках

Садовые фигуры, гипсовые гномы и пластиковые пруды вышли из моды, и являются антитрендом сезона, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Чаплин отметил, что сейчас в моде – естественность, натуральная цветовая гамма, поэтому разноцветная галька является антитрендом, ее можно использовать только на детской площадке, передает РИА «Новости».

По словам депутата, вышли из моды также непрактичные пластиковые пруды. Он предложил использовать для оборудования водоема камень или плитку, а зону барбекю оборудовать переносным мангалом и грилем на расстоянии пяти метров от построек.

Также Чаплин призвал отказаться от деревянных массивных сооружений и больших каменных валунов. Он рассказал, что сейчас в моде обустраивать небольшие баньки, высаживать аккуратные кустарники, устанавливать небольшие беседки.

Ранее Чаплин объяснил, когда можно срывать плоды с соседских деревьев.