Крымское управление ФСБ рассекретило документы о концлагере «Картофельный городок» в Симферополе

ФСБ передало в Госкомитет по делам архивов Республики Крым 28 копий рассекреченных архивных материалов о событиях в концлагере «Картофельный городок» в Симферополе в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Очередной комплекс из 28 копий рассекреченных архивных материалов был передан в Госкомитет по делам архивов Крыма накануне открытия мемориального сквера на месте бывшего лагеря для военнопленных «Картофельный городок», передает ТАСС.

Отмечается, что среди документов переданы справки и протоколы допросов о событиях, происходивших в концлагере. Так, в 1976 году старший следователь по особо важным делам следственного отделения УКГБ при СМ УССР по Крымской области подполковник Строевский собрал справку о дислокации лагерей, созданных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Крыма, и массовом уничтожении содержавшихся в них советских военнопленных.

В документе говорится, что в лагере ежедневно умирало до 50 человек от полного истощения, тифа, желудочно-кишечных и простудных заболеваний. Только на бывшем Армянском кладбище города Симферополя во время фашистской оккупации похоронено свыше 6000 советских военнопленных, умерших в «Картофельном городке» и других лагерях.

«Картофельный городок» – овощная база, где в годы немецкой оккупации Крыма существовал концентрационный лагерь. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Он был пересыльным, заключенных впоследствии отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. По некоторым данным, через него прошло около 144 тыс. человек, порядка 6 тыс. погибли, в основном от голода.

Открытие мемориального сквера на месте концлагеря запланировано на 2 мая.