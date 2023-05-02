Визу принца Гарри потребовали проверить в США из- наркотиков

Визу принца Гарри потребовали проверить в США из-за употребления им наркотиков

Американский аналитический центр Heritage Foundation попросил суд получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая употребление им наркотиков, говорится в публикации в Twitter (заблокирован в России).

Ответчиком стало министерство внутренней безопасности США, передает РИА «Новости».

Указано, что принц Гарри ранее признавался в ряде преступлений, связанных с наркотиками, как в США, так и за рубежом. Общественный интерес появился после выхода книги принца «Запасной», в которой он признался, что употреблял, в том числе, марихуану, кокаин и галлюциногенные грибы.

Сейчас любой претендент на получение визы в США должен ответить на вопрос об употреблении наркотиков. Тем, кто в этом признается, часто отказывают в выдаче визы.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет на коронацию своего отца – короля Карла III.