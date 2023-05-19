Эксперт объяснила намерение Сербии выстраивать стратегическое партнерство с США

Балканист Энтина: От позитивных отношений с Вашингтоном зависит реализация национальных интересов Сербии

Сербы понимают необходимость позитивного диалога с США, поскольку от позиции Штатов зависит решение ряда ключевых для Белграда вопросов. Партнерство с Вашингтоном позволяет им достигать собственных национальных интересов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США.

«С 2008 года внешнеполитическая стратегия Сербии официально фиксирует четыре приоритетных направления – евроинтеграция, США, Китай и Россия. Судя по всему, заявление Ивицы Дачича связано с открытием прямого рейса компании AirSerbia в Чикаго», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Для Белграда событие важно, и подобные достижения в двусторонних отношениях всегда сопровождаются восторженными высказываниями политиков и прессы. Так бывает и в рамках диалога с Россией, Китаем или Германией. Также важно понимать, что от взаимодействия с Вашингтоном зависит уровень давления на Сербию по критически значимым вопросам», – отмечает эксперт.

«Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус – с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», – подчеркивает собеседница.

«Что касается трагических событий 1990-х годов, их сербы напрямую увязывают с потерей уникальности геополитического положения Югославии именно для США и ЕС. Логика проста – чем лучше отношения со Штатами, тем больше вероятность того, что Сербия сможет реализовать свои национальные интересы. А насколько эта теория себя оправдывает, покажет время», – резюмирует Энтина.

Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. Данное заявление сделал первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в рамках встречи с американским послом Кристофером Хиллом. Он подчеркнул, что партнерство будет расширяться в областях взаимного интереса.

В дипведомстве также сообщили, что представители сторон в ходе беседы выразили взаимное стремление к интенсификации диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. В ходе обсуждения были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление политических и экономических связей.

Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды. Он подчеркивал, что президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году.

Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.