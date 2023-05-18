«Движение первых» заключило соглашения о сотрудничестве со странами исламского мира

Российское движение детей и молодежи в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» заключило соглашения о сотрудничестве в области детской и молодежной политики. Свои подписи под документами оставили председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров и представители 10 зарубежных организаций из семи стран.

В частности, обмениваться опытом и самыми эффективными практиками, а также сообща решать проблемы молодежи в странах, объединенных Организацией исламского сотрудничества (ОИС), «Движение первых» будет с Министерством по делам молодежи, занятости и гражданского строительства Сенегала, Центром образования и продвижения молодежи «Наследие-Молодежь» (Азербайджан), Молодежной сетью Алжира, Организацией Объединенной Молодежи (Киргизия), Сетью молодых лидеров «Тифлет» (Марокко), Панафриканским союзом молодежи, Общенациональным движением «Юксалиш» (Узбекистан), а также Национальным молодежным советом, Молодежным фондом и Молодежной Организацией ОИС Индонезии.

Международное взаимодействие для «Движения первых» является одним из приоритетных направлений, так как именно в формате прямого диалога с зарубежными странами – профильными министерствами, ведомствами и организациями – можно выработать общие подходы к формированию ценностных ориентаций, моделей профессиональной ориентации молодежи, ее вовлечения в развитие территорий и формирования национальной идентичности.

Кроме того, на Форуме, где были представлены презентации и налажен обмен лучшими практиками национальных движений детей и молодежи стран ОИС, разместился стенд «Движение первых», ставший одной из главных точек притяжения для зарубежных гостей. Здесь иностранные представители профильных ведомств и министерств могли более подробно узнать о главных направлениях и успехах самого крупного детско-юношеского объединения страны.

Одним из пунктов соглашений стало предстоящее участие порядка 200 детей стран ОИС, Татарстана и других регионов России в молодежном лагере на территории республики.

Первая смена лагеря, которая будет тематической и будет включать пять направлений, запланирована на август этого года в Иннополисе. Она объединит подростков и молодежь в возрасте 14-18 лет. При этом одним из условий участия стало обязательное знание иностранного языка, чтобы ребята могли обсудить культуру и искусство, вопросы дипломатии, медиа и туризма, а также перспективы устойчивого развития отношений между народами.

Согласно идее «Движения первых», участники будут разделены на пять отрядов по 20 человек, в каждом из которых соберутся представители всех стран-участников. Вместе они будут создавать творческие номера и проекты. Знакомство с культурой Татарстана и России пройдет в виде экскурсий по историческим местам республики, а зарубежные гости презентуют свои страны в интерактивных форматах. По направлению медиа планируется запуск собственной газеты, проведение репортажей и фото- и видео-челленджей.

Участниками Международного Лагеря будут дети и подростки, проявившие себя и добившиеся высоких результатов в течение года в проекте «Школьные клубы дипломатии» по треку «Умей дружить». В свою очередь организации-партнеры из стран ОИС будут отбирать 8-12 участников, у которых есть интерес к международным отношениям.