Сенатор: Запугать крымчан подрывом ж/д не получится

Сенатор Цеков: От Украины можно ждать чего угодно, но запугать крымчан не получится

Жители Крыма знают, что на фоне спецоперации от Украины можно ожидать чего угодно, но панике никто не поддается. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее между Севастополем и Симферополем вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Причиной стало «вмешательство посторонних лиц».

«Жертв в результате случившегося нет, но в настоящий момент движение поездов приостановлено – будут осуществляться ремонтные работы. Также, полагаю, власти примут меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма.

«Немаловажно, что местное население на происшествие отреагировало спокойно. Люди понимают, что страна проводит спецоперацию, а Украина готова пойти на все, чтобы осложнить людям жизнь. Однако все видят работу правоохранительных органов – большая часть диверсий пресекается еще на начальных этапах. Мы знаем, что находимся под надежной защитой», – резюмирует Цеков.

Ранее между Севастополем и Симферополем вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. Отмечается, что причиной произошедшего стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.

Глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что на месте ЧП работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Аксенов подчеркнул, что в причинах инцидента разберутся профильные службы. Он добавил, что в настоящий момент туда направляются восстановительные поезда. Как уточняет Лукашенко, с рельсов сошло восемь вагонов.

Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. По уточненным данным, для пассажиров будет организована мультимодальная перевозка с использованием автобусов.