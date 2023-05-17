В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ

Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»

Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»

Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.

Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.

В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».