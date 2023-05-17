Автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря прибыла в Воронеж

Воронежская область приняла автомобильную экспедицию, организованную президентской платформой «Россия – страна возможностей». Она является первой автомобильной экспедицией, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России. Автомобильная экспедиция приурочена к пятилетнему юбилею со дня создания платформы «Россия – страна возможностей».

Путь экспедиции пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. Участники экспедиции посещают значимые и памятные места регионов, культурно-исторические объекты, проводят встречи с жителями, лауреатами и участниками проектов платформы.

В Воронеже участников экспедиции приветствовал руководитель департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов: «Пять лет назад Указом президента Российской Федерации была создана АНО «Россия – страна возможностей». В честь пятилетия осуществляется автоэкспедиция по 11 регионам России. По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева мы сегодня встречаем участников экспедиции на воронежской земле, рассказываем о том, что происходит сегодня в городе и какие перспективы в будущем. Автоэкспедиция осуществляется вокруг внутреннего моря Российской Федерации – Азовского моря. Нам очень важно, чтобы Воронежская область была отмечена на карте этого маршрута. С нашими соседями – Луганской народной республикой – мы поддерживаем теплые, деловые и культурные отношения и рассчитываем, что эта автоэкспедиция еще больше сблизит наши регионы».

Встреча прошла на Площади Победы – одного из символов Воронежа – города воинской славы. Для участников экспедиции была организована экскурсия по окрестностям площади. Они узнали интересные факты об истории Воронежа, о мирных и боевых подвигах его граждан, посетили единственный в мире памятник фронтовому почтальону, установленный у здания главпочтамта, возложили цветы у вечного огня и почтили минутой молчания память героев, отдавших свою жизнь за родину.

Основная цель экспедиции – показать полный спектр возможностей для жителей Российской Федерации, а также интегрировать жителей новых субъектов в проекты платформы «Россия – страна возможностей».

В Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики команда АНО «Россия – страна возможностей» едет также с гуманитарной миссией. Участники экспедиции везут русскую классику, гордость русской литературы – творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева – множество книг для библиотек и культурных центров новых субъектов нашей страны, которые испытывают дефицит в книгах на русском языке, так как в прошлые годы большинство русскоязычных изданий было недоступно или запрещено.

Сбор книг проходит также в регионах по маршруту экспедиции. Присоединились к этой литературной акции и жители Воронежской области. Перед отправкой экспедиции по маршруту участникам были переданы книги для библиотечных фондов новых регионов от известного воронежского проекта «Литературное варенье».

Для самых разных организаций: от молодежных центров и музеев до сельских школ закуплены необходимые для творчества и занятий спортом вещи. Музыкальные инструменты – электропианино и баяны, спортивный инвентарь – теннисные столы, скейт-борды, мячи, проекторы, оборудование для проведения лекций и образовательных программ. Все это было приобретено на личные средства сотрудников АНО «Россия – страна возможностей».

В автомобильной экспедиции участвуют общественные организации автомобильного туризма, выпускники проектов платформы – конкурса «Мастера гостеприимства» и проекта «ТопБЛОГ» – представители СМИ, лидеры общественного мнения, сотрудники АНО «Россия – страна возможностей» и партнеры.