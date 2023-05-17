Гознак начал продажу золотых мерных слитков населению

АО «Гознак» объявила о начале продажи золотых мерных слитков физическим лицам. Теперь мерные слитки из золота, приобретенные у Гознака, можно покупать, продавать, а также оставлять на хранение наряду с инвестиционными монетами.

В сообщении компании говорится, что закон, позволяющий Гознаку продавать золотые слитки без НДС напрямую российским гражданам, вступил в силу в начале апреля 2023 года, передает ТАСС.

Компания вышла на рынок с предложением золотых мерных слитков массой 10 и 20 граммов. Вскоре планируется дополнить ассортимент слитками из золота массой 50 г.

Приобрести слитки или продать их можно как в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса «Гознак.Инвестиции».

Гознак гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение золотых мерных слитков.

По данным Минфина, по итогам 2022 года российские граждане приобрели свыше 75 тонн инвестиционного золота в слитках – в 15 раз больше, чем в 2021 году.