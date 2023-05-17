Трасс призвала сдерживать Китай путем создания экономической версии НАТО

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17 мая, среда | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Трасс призвала сдерживать Китай путем создания экономической версии НАТО
Экс-премьер Британии Трасс призвала сдерживать Китай путем создания экономической версии НАТО
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На мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation в Тайбэе бывший британский премьер-министр Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО, чтобы противостоять Китаю.
По его словам, такой шаг может быть сделан для развития экономической версии НАТО для координации между странами, которые «поддерживают свободу и надлежащее свободное предпринимательство», передает ТАСС.
Трасс заявила, что странам Запада нужно нечто схожее с Координационным комитетом по многостороннему экспортному контролю, который оперировал тому, как «свободному миру коллективно вести дела с СССР».
Также экс-премьер добавила, что это могла бы быть имеющая надлежащее представительство на уровне министров организация.
Трасс отметила, что в данный момент есть несколько государств, которые готовы для этого объединиться. По ее словам, «это группа стран, которые уже ввели санкции против России», они входят в G7 и ЕС, но могут войти и Южная Корея, Австралия и другие заинтересованные страны.
Ранее парламент Британии обвинил Китай в «авторитарном захвате» власти в Гонконге.
Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР
Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР
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В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard.
«Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник.
«Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт.
«Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков.
Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС.
Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы.
Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности
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Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News.
По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости».
Предполагается, что именно поставку вооружения в понедельник будут обсуждать в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, передает ТАСС.
Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) и намерена сохранить объем помощи на этом же уровне в нынешнем году.
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния.
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
Мирошник: Лондон несет ответственность за обстрелы Луганска ракетами Storm Shadow
Экс-посол ЛНР Мирошник возложил ответственность за ракетный обстрел Луганска на Лондон
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Ракеты Storm Shadow дают ВСУ возможность поражать объекты ВС РФ на приграничных территориях и в Крыму. Необходимо донести до Лондона, что передача подобных вооружений Украине недопустима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные дважды обстреляли Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.
«Получив британские крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых, в зависимости от модификации составляет от 290 до 560 км, ВСУ приобрели возможность наносить удары по военным объектам РФ в Крыму и на приграничных территориях. Луганск стал первым городом, который Украина выбрала в качестве цели для проверки вооружения», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Противник, очевидно, хотел уничтожить здание бывшего авиационного училища, где располагаются резервы ВС РФ. Однако они использовали устаревшие координаты: попали по общежитию – и жертв в результате атаки, к счастью, удалось избежать. Кроме того, ВСУ пытаются использовать психологический фактор: Луганск – мирный город, обстрелов по нему не проводилось давно», – отмечает эксперт.
«Таким образом, офис Зеленского хочет запугать население. Допустить этого нельзя, как и дальнейших атак по нашим военным объектам. Украине необходимо дать симметричный ответ, чтобы сама идея нанесения ударов по российским городам вызывала у них опасения», – подчеркивает собеседник.
«Также важно принять меры в отношении Великобритании, поскольку именно она передала ВСУ дальнобойные ракеты. Вся ответственность за случившееся ложится на плечи Лондона, поэтому имеется крайняя необходимость донести до патронов офиса Зеленского информацию о неприемлемости продолжения подобной политики», – резюмирует Мирошник.
Ранее в районе автовокзала в Луганске было зафиксировано два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Он также отметил, что вероятной целью ВСУ была территория бывшего авиационного училища штурманов. Кроме того, подчеркивается схожесть сценария с предыдущими двумя обстрелами города.
Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что Украина использовала для атаки ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Позже на территории обстрела были найдены фрагменты снаряда иностранного происхождения.
Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем ракетный удар по Луганску выгоден Британии.
Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: Следует незамедлительно создать условия для начала переговоров по Украине
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Возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, следует создать условия для начала консультаций, незамедлительно найти политическое решение кризиса, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Постпред Китая в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации выразил мнение, что исключительно важно незамедлительно найти политическое решение украинского кризиса, возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет, передает ТАСС.
При этом он признал, что на этот сложный вопрос нет простого ответа. Чжан Цзюнь заметил, что любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Он подчеркнул, что следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны.
Дипломат сообщил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй намерен посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию, он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса. Чжан Цзюнь вновь подчеркнул, что Китай настоятельно призывает к незамедлительному политическому урегулированию кризиса.
Накануне глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что говорить о мирных переговорах по Украине преждевременно до наступления одной из сторон.
В Госдепе заявили о «роли» Китая в урегулировании украинского кризиса
Госдепартамент США: У Китая «есть роль» в урегулировании украинского кризиса
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У Китая «есть роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
В связи с тем, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что Китаю якобы важно услышать от украинских партнеров о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что, когда дело касается дипломатии, ничего не должно происходить без Украины, когда это касается Украины, передает ТАСС.
По словам сотрудника Госдепартамента США, у Китая и любой другой страны есть роль в дипломатической поддержке исхода украинского кризиса в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине.
Москва призвала Запад смириться с крепкими отношениями России и Китая
Дипломат Грушко: Лидерам Запала придется смириться с реальностью крепких и равноправных отношений между Россией и Китаем
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим лидерам западных государств придется в складывающейся картине мира смириться с реальностью крепких, взаимоуважительных и равноправных отношений между Россией и Китаем, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Александра Грушко.
МИД России приводит на своем на сайте ответ Грушко на вопрос СМИ в связи с заявлениями Макрона о якобы формирующейся «зависимости» России от Китая. Дипломат отметил, что дружеские, проверенные временем отношения Москвы и Пекина поступательно укрепляются. По его словам, между Россией и Китаем сложились самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства, которые не дают покоя Парижу.
При этом Грушко отметил, что крепкие и равноправные отношения России и Китая стали фактором, значение и влияние которого на международные отношения будет только усиливаться. И Макрону, как и другим западным лидерам, придется с этим смириться, добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Запад предпринимает попытки рассорить старых друзей, «выкручивать руки» государствам глобального Юга и Востока, настраивать одни страны против других, и не может отказаться от такой политики. В угоду геополитическим амбициям бывших «хозяев мира», по мнению Запада, страны должны забыть о собственных национальных интересах, отмечает замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Российский дипломат ответил, что Запад вообще пугает становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, так как этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран золотого миллиарда. Грушко пояснил, что отсюда следуют попытки Запада всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут, по мнению Запада, все средства хороши.
Ранее в Кремле не согласились с мнением Парижа о «зависимости» России от Китая. В Сети также высмеяли слова Макрона о «поражении» России.
Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским
Премьер Британии Сунак опубликовал пылкое фото встречи с президентом Украины Зеленским
Глава британского правительства Риши Сунак опубликовал в Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в понедельник прибыл в Лондон.
На снимке Сунак и Зеленский обнимаются посреди поля. «С возвращением», – подписал фото в Instagram* британский премьер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Предполагается, что после встречи Сунак объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с Сунаком
Президент Украины Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Британии Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком.
Зеленский в своем Telegram написал, что в понедельник встретится в Лондоне с британским премьером Риши Сунаком. Он также назвал Великобританию основным сторонником Украины, когда речь идет о расширении ее возможностей на земле и в небе.
В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в Лондоне пройдут встречи, в ходе которых будет обсуждаться укрепление обороны Украины и поддержка ее выдвижения в Североатлантический альянс.
В воскресенье Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он посетил Нидерланды, Германию, Италию и Ватикан.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.
По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».
Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.
В МИД решили узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР от поездки в Киев
В МИД заявили о желании узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР Ли Хуэя от поездки в Киев
Москва хочет узнать от специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя его впечатления от поездки в Киев и Европу, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Руденко отметил, что Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы, где представит идеи КНР по урегулированию на Украине. Тогда Москва рассчитывает узнать его впечатления от поездки, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что КНР направит в Россию и на Украину своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя для урегулирования конфликта.
Посольство в Лондоне назвало поставки Киеву растратой средств налогоплательщиков
Российское посольство в Лондоне назвало поставки Киеву расточительством средств налогоплательщиков
Новый пакет военной помощи Киеву со стороны Лондона является расточительством средств британских налогоплательщиков, заявили в посольстве России в Британии.
«(Президент Украины Владимир) Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад», – сказано в Twitter (заблокирован в России) дипмиссии, передает ТАСС.
При этом замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что британцы поддерживают помощь Украине. Хотя он признал, что эта помощь обходится дорого налогоплательщикам.
Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, фото с ним опубликовал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Предполагается, что Сунак объявит о новом пакете помощи Киеву, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
Большинство британцев недовольны премьер-министром Сунаком
Опрос: Почти 60% британцев не одобряют деятельность премьера Сунака
Почти 60% британцев отрицательно относятся к деятельности премьер-министра Великобритании Риши Сунака, отрицательный рейтинг составил 28%, свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса компании YouGov,
Согласно данным опроса, 59% респондентов сообщили, что имеют неблагоприятное мнение о главе правительства, число британцев, которые одобряют действия Сунака – 31%. Таким образом, рейтинг премьера составил отрицательное значение в 28%, передает ТАСС.
При этом среди опрошенных отрицательно воспринимают министра финансов Джереми Ханта 61% респондентов, главу МВД Суэллу Браверман – 52% (положительно – 14%). Также негативно относятся к правящей Консервативной партии – 66%, а положительно думают о ней лишь 22% респондентов.
У оппозиционной Лейбористской партии оба показателя оказались примерно равны: 48% отрицательно относятся к ней, 44% – положительно.
Опрос был проведен 14–15 мая компанией YouGov среди 2 012 совершеннолетних британцев.
Ранее в январе данные опроса, проведенного компанией Ipsos, показали, что более половины британцев недовольны премьер-министром Сунаком.
В Кремле заявили, что планы Лондона поставить Киеву новое вооружение не повлияют на ход СВО
Представитель Кремля Песков заявил, что планы Лондона поставить Киеву новое вооружение не повлияют на ход СВО
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Москва негативно относится к планам Британии предоставить Украине дополнительные вооружения, однако не считает, что это повлияет на ход спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, к планам Британии в Кремле относятся «чрезвычайно негативно», так как считает, что страна пытается выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями киевского режима, передает ТАСС.
Также Песков подчеркнул, что такой исход не сможет повлиять на ход спецоперации.
«Безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению отношений между Россией и Британией и ответным действиям. То есть для Украины это делает историю гораздо сложнее», – заключил он.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак анонсировал новый пакет помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
МИД России предупредил, что оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть из-за передачи Украине британского вооружения.
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