Цены на нефть стабилизировались перед выходом макростатистики

Мировые цены на нефть стабилизировались в ожидании выхода новой макростатистики

Мировые цены на нефть в среду почти не демонстрируют динамики в ожидании выхода новой макростатистики, в том числе о запасах сырья в США.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.50 растет на 0,01%, достигая 74,92 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на столь же символические 0,04% – до 70,83 доллара, передает РИА «Новости».

Нефтяной рынок ждет данных, которые могли бы подсказать ситуацию в экономике. В среду должна быть опубликована окончательная оценка годового роста потребительских цен в еврозоне. Предварительная оценка показывала, что годовая инфляция ускорилась до 7% с 6,9%, отмеченных месяцем ранее. Затем минэнерго США выпустит данные о коммерческих запасах нефти. Трейдеры полагают, что показатель за неделю, завершившуюся 12 мая, сократился на 1,3 млн баррелей.

Цены на нефть после небольшого снижения накануне стабилизируются, на что повлияла макростатистика из Китая.