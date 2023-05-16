Мишустин поручил создать механизм привлечения на работу квалифицированных иностранцев 16 мая 2023, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству предстоит создать механизмы, дающие возможность привлекать иностранных специалистов организованно, заявил премьер Михаил Мишустин. Приоритетной задачей для правительства стало привлечение в российскую экономику зарубежных специалистов, нужно оценить, в каких регионах они будут востребованы, какие компетенции и навыки должны быть у них, заявил Мишустин, передает ТАСС. Необходимо установить механизмы организованного набора для таких лиц, чтобы они после прохождения обязательных процедур смогли устроиться на работу в России. Также пресс-служба правительства сообщила, что руководство страны заканчивает работу над проектом закона, определяющим условия въезда иностранцев. В ходе его совершенствования планируется перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешение на работу и других документов. Вассерман объяснил основную цель Галкина и Земфиры оспорить статус иноагентов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Отмена статуса иностранного агента для российских артистов – это восстановление доступа к кормушке – возможность выступать на корпоративах и получать большие гонорары, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя иски певицы Земфиры и телеведущего Максима Галкина, оспаривающие решение российского Минюста включить их в реестр физлиц-иностранных агентов. «Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что речь идет не только о «казенной кормушке». Многие негосударственные организации довольно много зарабатывают на контрактах от государства. Соответственно, такие компании также стараются избегать каких-либо отношений с носителями статуса иностранного агента. «Кстати, замечу, что очень многим деятелям искусства корпоративы приносят гораздо больший доход, чем выступление, заработок от которого идет со сбора от проданных зрителям билетов. За корпоративы платят совершенно несопоставимые с выступлениями гонорары», – отмечает депутат. По его мнению, Галкин и Земфира сделали правильный шаг, подав иск, поскольку суд является надежным инструментом для определения истины. При этом он сомневается, что суд отменит статус иностранного агента, поскольку эти артисты, по его мнению, получают средства деньги от различных иностранных источников, а также делают политические заявления. «Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента. Впрочем, я не исключаю, что суд сочтет деятельность, скажем, той же Рамазановой, не политической, и снимет с нее этот статус», – заключил Вассерман. Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента. Позже стало известно, что с точно таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом), также подавший иск. Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard. «Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Новости СМИ2 В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки

Фото: t.me/obshina_ru

Текст: Антон Никитин

В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку. Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил. Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома. Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи. В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Власенко

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар. Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма. Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета». Новости СМИ2 Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве. Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр». Кадыров назвал сумму, за которую украинские спецслужбы вернули ему коня Кадыров выкупил своего коня через посредничество украинских спецслужб

Фото: t.me/RKadyrov_95

Текст: Кристина Цыцура

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. По его словам, в начале года на Кадырова вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить жеребца по кличке Зазу. «Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали – конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным», – написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадров сообщил, что спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими». «Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – добавил он. По словам главы региона, сейчас конь на пути домой, за его освобождение Кадыров отдал 18 тыс. долларов. «Именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!» – отметил Кадыров. Ранее сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову. Новости СМИ2 ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова 16 мая 2023, 01:25 Текст: Антон Никитин

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова. В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС. Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии. Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. Новости СМИ2 В Подмосковье рассказали о планах по использованию борщевика Борщевик Сосновского начнут использовать для изготовления стройматериалов

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Новую технологию использования борщевика Сосновского начнут применять в Подмосковье, говорится в заявлении заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, такие стройматериалы имеют небольшую себестоимость, и их можно применять для развития малоэтажного строительства, передает телеканал «360». В частности, борщевик планируют использовать при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей. Ранее российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком из борщевика Сосновского. Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов. Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале. Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж. Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе. Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать. Новости СМИ2 Стала известна цена авиабилетов в Грузию

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Российская авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси, возможность покупки билетов стала доступной на официальном сайте авиакомпании. Согласно данным сайта, стоимость билетов варьируется от 17 148 до 62 798 рублей, передает ТАСС. «Авиакомпания начинает полеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва. Рейсы между столицами будут выполняться ежедневно с 19 мая», — сказали в пресс-службе перевозчика. Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение от властей Грузии на полеты в эту страну. Напомним, три российские авиакомпании запросили рейсы во все три международных аэропорта Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Грузинское Агентство гражданской авиации указывало, что разрешение на перелеты получат те перевозчики, «которых не коснулись международные санкции». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Власенко

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России. Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.

Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости». Новости СМИ2 Ученого СО РАН заподозрили в госизмене Ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене

Фото: Зинин Владимир/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. Его коллеги обратились к российским органам власти с открытым письмом с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. Согласно письму, опубликованному на сайте ИТПМ СО РАН, за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое выдающихся ученых-аэродинамиков института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и в настоящее время находится под домашним арестом. В госизмене ученого заподозрили из-за публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. При этом перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обратились к российским органам власти, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. «Наши коллеги … известны блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину. … Они оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске», – говорится в письме. В обращении также подчеркивается, что материалы подозреваемых ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения обнаружены не были. «Мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. … Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», – указали авторы письма, напомнив, что отсутствие публикаций и выступлений на конференциях приведет к резкому падению уровня исследований. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Текст: Ольга Иванова

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он написал, что в результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Глава региона добавил, что раненого водителя доставили в районную больницу, там ему оказывают медпомощь. Ранее сообщалось, что на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами. Новости СМИ2 Слепаков и Варламов через суд потребовали снятия статуса иноагента Артист Слепаков и блогер Варламов подали иски к Минюсту России с требованием снять с них статус иноагента 15 мая 2023, 22:59 Текст: Антон Никитин

Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов*, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, подали иски к Министерству юстиции с требованием снять с них статус иноагента, сообщили в Замоскворецком суде Москвы. В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в суд поступили два иска к Министерству юстиции с требованием исключить истцов из реестра иноагентов, один – от Слепакова*, а второй – от Варламова*. Дата заседания по искам пока не назначена, передает ТАСС. Ранее публицист, депутат Анатолий Вассерман объяснил основную цель телеведущего Максима Галкина* и певицы Земфиры* оспорить статус иноагентов. Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов Слепакова* в середине апреля, а Варламова* – в конце марта.