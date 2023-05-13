Венгрия прояснила ситуацию с запретом на импорт украинского зерна

Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о сохранении запрета на импорт украинского зерна

Венгрия отменила одностороннее эмбарго на импорт украинского зерна, но в силу вступили общие ограничения со стороны Евросоюза, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Надь подчеркнул, что Венгрия сохраняет «запрет на импорт украинского зерна». Хотя «национальные ограничения» сняты, их заменил «запрет ЕС на продажу» в пяти странах Восточной Европы. Как заявил Надь, Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в этом вопросе вынудили ЕС «пойти на попятную», передает ТАСС.

При этом одностороннее венгерский эмбарго продолжает действовать «в отношении контрактов, заключенных до 2 мая 2023 года» (со 2 мая вступило в силу решение Еврокомиссии), чтобы не позволить обойти ограничения ЕС.

Запрет касается украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. Транзит продовольствия разрешен, но на него выделяют не более 15 дней. Венгрия обещает строго следить за перевозками и «не допустить обмана с поставками».

Напомним, Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.