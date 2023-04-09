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Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
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Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны.
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».
«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
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Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Лавров пояснил фразу про «ждать осталось недолго»
Глава МИД России пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» про отношения Москвы и Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он использовал, говоря о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном; он указал, что правда восторжествует.
Лавров в комментарии каналу «Россия-1» заявил о том, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», отметив, что отношения между странами все равно нужно поддерживать, есть надежда, что «у американцев проснется разум».
«Посмотрим, ждать осталось недолго», – резюмировал он, передает ТАСС.
В ответ на просьбу прояснить слова «об ожидании» глава МИД России заявил, что имел в виду, что все равно правда восторжествует. По его словам «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.
Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, министр сказал, что на это и было рассчитано.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды
WP: ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов собирают российские неразорвавшиеся снаряды
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острого дефицита боеприпасов вынуждены ограничивать их применение на поле боя, сообщают американские СМИ.
По данным The Washington Post, нехватка боеприпасов в ВСУ достигла критического уровня. Американское издание сообщает, что украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях, передает ТАСС.
Цели для артобстрелов украинской стороне приходится выбирать более тщательно, для контратак боеприпасов не хватает. Так, по информации издания, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас – всего один или два, либо вообще ни одного.
Источник WP утверждает, что ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные Силы, как сообщается, – втрое больше.
Боеприпасы для украинских орудий советского производства не поставляются уже давно. Украине приходится полагаться на снаряды, поставляемые Западом, однако ее у Киева гораздо меньше, уже скоро и эти запасы иссякнут.
Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Многие страны, продолжает WP, не решаются продавать Украине имеющиеся у них боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, поскольку не хотят портить отношений с Россией. Иногда такие поставки осуществляются через продажу третьим странам.
Бывшие государства – члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, «имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах», говорится в публикации. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии.
Также в статье говорится, что украинские военные изготавливают пули и мины для беспилотников на 3D-принтерах. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека.
Ранее в субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о кризисе на Украине, вызванном нехваткой боеприпасов, и призвал всех иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, вернуться домой.
Захарова разоблачила ложь Венедиктова о Гершковиче
Захарова опровергла слова Венедиктова о том, что Гершкович якобы предупреждал МИД о поездке в Екатеринбург
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявление журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) о том, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге, якобы уведомлял российские власти о своей поездке.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова Венедиктова – это или «просто фантазии для красивости речи, или злонамеренные вбросы».
Так она прокомментировала публикацию фрагмента интервью Венедиктова в Telegram-канале МИД с надписью «Осторожно, фейк». Журналист утверждал, что Гершкович якобы отправился в Екатеринбург «в открытую поездку». По его словам, американский журналист будто бы уведомлял МИД РФ и Министерство обороны России о своих планах.
Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует, отмечает РИА «Новости».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. По ст. 276 УК («Шпионаж») корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Назван кандидат на роль «второго Зеленского» в Турции
Востоковед Семенов: США попытаются сделать президентом Турции оппозиционера Кылычдароглу
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Оппозиционный кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу открыто заявляет о своих прозападных взглядах. Скорее всего, именно ему готовят роль «второго Зеленского». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции заявили о планах США поменять Реджепа Тайипа Эрдогана на «второго Зеленского».
«Помимо действующего турецкого президента Эрдогана есть только единственный кандидат, который теоретически может выиграть выборы – это Кемаль Кылычдароглу. Соответственно, если говорить о «втором Зеленском», который будет проводить политику в интересах США, НАТО и Евросоюза, а также пытаться вернуть Турцию на путь европейской интеграции, то речь будет идти именно о нем», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.
«Оппозиционный кандидат уже сейчас заявляет о том, что хочет изменить вектор внешней политики Анкары с Востока на Запад и добиться более тесного сотрудничества с ЕС. Кылычдароглу именно тот политик, на которого делают ставку в Америке и Европе. Администрация Байдена практически прямо говорила о том, что хотела бы сменить власть в Турции, но не путем «цветных революций», а в ходе президентских выборов», – рассказал собеседник.
«Сегодня Штаты обещают Кылычдароглу инвестиции и экономическую помощь, чтобы обнадежить турецких граждан. У оппозиционера шансы на победу достаточно высоки, особенно после того, как прокурдская партия не стала выдвигать своего кандидата. Фактически это может означать, что ее избиратели будут голосовать за кандидата от оппозиции, но делать какие-то окончательные выводы пока рано», – полагает эксперт.
«Приход к власти Кылычдароглу может привести к ухудшению отношений с Россией. Большую роль здесь будут играть обозначенные им векторы развития в пользу США и ЕС. Однако насколько далеко он может зайти в этом – еще не ясно. Я полагаю, что окончательного разрыва отношений с Россией не будет, поскольку у Турции слишком много экономических проектов завязано на Москву», – заключил Семенов.
Ранее в Турции заявили о планах США поменять Эрдогана на «второго Зеленского». Обозреватель Озгюр Байрак в статье для издания Haber7 напоминает, что скоро в Турции пройдут выборы главы государства. По мнению автора статьи, США намерены сделать «своего человека» президентом республики, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», – пишет Байрак. В случае успеха американская сторона рассчитывает на разногласия между Россией и Турцией, добавляет автор публикации. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена». В свою очередь советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявлял газете Yeni Safak, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, то Турция напомнит России о своем членстве в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.
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Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
Песков заявил о росте вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине
Значительно выросла степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, но это не повлияет на результаты спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN, комментируя утечку секретных документов по Украине.
Он отметил, что у Москвы нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт, которая постоянно растет, передает РИА «Новости».
За расследованием Пентагона в Кремле следят, это усложняет всю историю, но не окажет влияния на результат СВО, добавил Песков.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности ВСУ.
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США выразили готовность к «креативным» решениям по Гершковичу и Уилану
WSJ: США готовы к креативным решениям для освобождения Гершковича и Уилана
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Соединенные Штаты готовы прибегнуть к «креативным» решениям, чтобы добиться освобождения задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома.
Источник The Wall Street Journal заявил, что США «открыты для креативных решений по достижению соглашения» с Россией по Уилану и Гершковичу. Он отметил, что предложения должны быть законными. По его словам, в США постоянно смотрят, какие меры могли бы быть уместными и результативными.
WSJ, корреспондентом которой является Гершкович, отмечает, что задержание американца привлекло к себе пристальное внимание. Издание считает, что заключить соглашение в таких условиях вряд ли будет легко, передает РИА «Новости».
Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. Вину в шпионаже американец не признает. Корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.