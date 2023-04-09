СМИ: Европейские военные усомнились в способности передать Украине 1 млн снарядов

Welt: Военные круги ЕС не уверены в реализации плана по передаче Украине 1 млн снарядов

Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому ЕС должен передать Украине миллион снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили СМИ.

Как сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, речь идет о плане, в соответствии с которым 17 стран ЕС совместно с Норвегией хотят передать Украине миллион таких снарядов в ближайшие 12 месяцев. Замысел состоит в том, чтобы ВС этих стран передали снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счет средств ЕС, передает РИА «Новости».

Как пишет газета, в брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собрано в течение одного года, ведь переговоры между сторонами идут тяжело, поскольку речь идет о «полномочиях, тщеславии и национальных интересах».

Согласно газете, самый щекотливый вопрос состоит в возможности закупок снарядов за пределами Европы: к примеру, против такого сценария выступает Франция, которая предпочла бы, чтобы заказы получила ее собственная оборонная промышленность, а Греция и Кипр опасаются, что заказы достанутся Турции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.