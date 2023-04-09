Китай пригласил Венесуэлу участвовать в проекте лунной станции

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9 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:57  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной, – если судить по итогу холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Китай пригласил Венесуэлу участвовать в проекте лунной станции

    МИД Венесуэлы: Пекин пригласил Каракас участвовать в проекте лунной станции

    9 апреля 2023, 08:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая пригласили Венесуэлу принять участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

    Как говорится в заявлении МИД, Венесуэла приветствует полученное от КНР приглашение участвовать в проекте МНЛС, передает ТАСС. Как утверждают в ведомстве, Венесуэла стала первой страной, получившей такое предложение.

    В МИД подчеркнули, что «возлагают большие надежды на результаты недавней встречи», которую провели представители Боливарианского агентства по космической деятельности и китайской Национальной лаборатории по исследованию глубокого космоса.

    Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выразил опасения, что Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.

    Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
    Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
    		   
    8 апреля 2023, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.

    По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.

    Коментарии (49)
    Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом
    «Страна.ua»: Назначенная послом Украины сексолог Илащук надела халат для видеообращения
    		   
    8 апреля 2023, 12:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    На странице посольства Украины в Болгарии появилось и вскоре исчезло видеообращение посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, сообщают украинские СМИ.

    На видео Илащук в халате обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

    Первый ролик дипмиссия удалила, заменив его обращением дипломата, которая на этот раз надела пиджак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Также СМИ заметили фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.

    Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кроме того, украинские СМИ писали о ней как о «специалисте по драгоценным украшениям» и «гипнотизере».

    В украинском МИДе, однако, утверждают, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.

    Коментарии (46)
    На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
    «Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
    		   
    8 апреля 2023, 09:31
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.

    Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».

    На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.

    Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.

    Коментарии (16)
    Оскорбившего христиан и русских водителя арестовали в Петербурге
    Суд в Петербурге арестовал оскорбившего прилюдно христиан и русских водителя
    		   
    8 апреля 2023, 14:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Суд в Петербурге заключил под стражу водителя, прилюдно оскорбившего христиан и русских, а также устроившего потасовку с полицейскими, сообщила ГСУСК по городу.

    По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено уголовное дело об «оскорблении религиозных чувств верующих». Его тираду в адрес христиан сочли, как «враждебное отношение к группе лиц, объединенных принадлежностью к религии», передает РИА «Новости».

    Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил хулигана под арест.

    Напомним, оскорбивший христиан и русских водитель пытался скрыться, но его задержали в Ленобласти.

    Конфликт попал на запись видеорегистратора, его распространили в соцсетях. В ролике водитель Hyundai Solaris подрезал стоящий на светофоре автомобиль, вышел к нему и заявил, что «христиане и русские» «живут за счет кавказцев», обозвав их.

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    Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
    Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
    		   
    8 апреля 2023, 18:23
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.

    По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».

     

    Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.

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    В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
    Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180

    8 апреля 2023, 19:25

    Текст: Вера Басилая

    В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».

    «Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.

    Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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    Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
    Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
    		   
    8 апреля 2023, 10:18
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».

    Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.

    Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.

    Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.

    «Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.

    Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.

    Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.

    Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.

    Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».

    «Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.

    Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.

    «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.

    Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.

    Коментарии (50)
    Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
    Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими

    8 апреля 2023, 20:38

    Текст: Вера Басилая

    Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

    Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.

    Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.

    Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.

    Коментарии (45)
    Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
    Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
    		   
    8 апреля 2023, 20:04
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.

    Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.

    «Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.

    Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.

    Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

    Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.

    Коментарии (21)
    Шарий показал особые предметы у гроба Татарского
    		   
    8 апреля 2023, 13:03
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
    Текст: Ольга Никитина

    Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).

    Шарий разместил фото в своем Telegram-канале, обратив внимание, что у гроба лежат награды ЧВК «Вагнер», именная кувалда и указ президента Владимира Путина.

    Прощание с погибшим военкором проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.

    Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

    Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно. 

    Коментарии (22)
    ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
    Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении

    9 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.

    Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба  батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.

    Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.

    Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.

    Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.

    Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.

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    Трепова решила сотрудничать со следствием
    Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием

    8 апреля 2023, 21:11

    Текст: Вера Басилая

    Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.

    Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».

    До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

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    Италия захотела пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл»
    FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл» из-за «обеспокоенности» США

    8 апреля 2023, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    США неофициально попросили Италию подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода Isab компании «Лукойл» на Сицилии, пишет The Financial Times.

    Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». Российская компания сумму сделки не называла, но The Financial Times пишет, что она оценивается в 1,5 млрд долларов, передает РБК.

    Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, особенно после того, как США неофициально обратились к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю НПЗ, сказали источники издания.

    Газета пишет, что высокопоставленный руководитель итальянской энергетической компании встревожен тем, что неизвестные инвесторы, управляющие компанией на Кипре, могут приобрести стратегический для Рима актив.

    Между тем, в GOI Energy заявили, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».

    Госдеп заявил, что Лукойл не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любые сделки с участием российских энергетических активов.

    Напомним, компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидалось, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.

    До этого несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.

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    Песков высмеял «яростную критику» Макрона в адрес США
    Песков: Заявление Макрона против размещения ядерных ракет в других странах по сути является критикой в адрес США
    		   
    8 апреля 2023, 15:20
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший против размещения ядерного оружия одной страны на территории других государств, по сути, раскритиковал американскую внешнюю политику, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», – с иронией сказал представитель Кремля.

    Слова Пескова прозвучали в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Напомним, Макрон на пресс-конференции в ходе своего визита в Китай заявил о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории. По словам президента Франции, решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии «несопоставимо» с ее обязательствами в рамках международного права.

    В ответ на слова французского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала карту баз США.

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    Российская артиллерия нанесла удар по войскам ВСУ под Херсоном
    		   
    8 апреля 2023, 10:23
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.

    Удалось уничтожить 14 солдат и 5 автомобилей противника, а также 120-мм миномет вместе с расчетом и боекомплектом, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Накануне в районе Львово удалось уничтожить миномет 120-мм калибра с боекомплектом и расчетом. В ходе удара погибли пять военных ВСУ, трое оказались ранены.

    Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.

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