В России дали старт обучению волонтеров Дня Победы

Первое обучение добровольцев, которые будут заняты в мероприятиях по случаю Дня Победы, состоялось в Москве в Общественной палате России.

Обучение прошли лидеры команд волонтерского сопровождения шествия Бессмертного полка в Москве.

В этом году более 200 тыс. добровольцев займутся благоустройством памятных мест, поздравлением ветеранов ВОВ, вручением Георгиевских лент, высадков Садов памяти, будут сопровождать Диктант Победы, а также помогут в сопровождении Парадов Победы и шествии «Бессмертный полк».

В Москве волонтерское сопровождение окажут 3 тыс. человек. Обучение уже прошли 250 лучших добровольцев.

По словам председателя Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампреда комитета ГосДумы РФ по развитию гражданского общества Ольги Занко, стать волонтером – это внести свой вклад в организацию главного праздника России, возможность узнать о событиях и Героях Великой Отечественной войны.

«В обучении принимают участие и ветераны Великой Отечественной войны, и герои специальной военной операции, чтобы молодые ребята из первых уст узнавали достоверные факты», – сказала Занко.

Перед добровольцами выступил Герой России Рустам Сайфуллин. Он сообщил в штурме населенного пункта, в котором «неонацисты закрыли все выходы, чтобы гражданские не могли выйти».

«А мы смотрим в бинокль, а на нас глядят заплаканные детские глаза. И что нас было делать? Нацисты всегда прикрываются мирными жителями. Вот с такими нелюдями мы воюем. Это надо помнить и знать», – отметил он.

Среди лидеров команд волонтерского сопровождения Бессмертного полка есть добровольцы, близкие которых прямо сейчас находятся на территории проведения СВО.

«Особенно сейчас нам всем важно помнить подвиг Героев. Ведь если мы не будем хранить память, то невозможно построить счастливое и светлое будущее», - поделилась волонтер службы поддержки Пинчук Светлана.

К добровольцам Бессмертного полка обратились и Волонтеры Победы из ДНР. Они пожелали ребятам из Москвы сил и успешной работы.

К собравшимся обратился ветеран ВОВ Евсей Рудинский, он пожелал волонтерам успехов в предстоящей работе по проведению мероприятий к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В завершении церемонии открытия обучения лидеры команд исполнили песню «День Победы».