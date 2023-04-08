Даня Милохин пожалел о потерянном «коннекте» с Россией

Блогер Даня Милохин заявил, что «зря потерял коннект» с Россией, и признался, что у него нет денег

Покинувший страну блогер Даня Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег.

Милохин в интервью блогеру Эльдару Джарахову признался, что «зря потерял коннект с Россией».

«Мне говорил Ярик (продюсер Ярослав Андреев – прим. ВЗГЛЯД), типа, «брат, не теряй коннект с Россией, потому что в России все, ты начал с России». А я вот забил фиг, не стал его слушать, бросил Первый канал (…) и пел там всякие песни…» – рассказал блогер, добавив, что «теперь люди боятся» с ним работать.

Тиктокер рассказал, что не сумел сохранить состояние, заработанное в России, и даже не купил собственную недвижимость. Он признался, что про финансовую грамотность стал задумываться только когда у него закончились деньги.

При этом Милохин выразил надежду, что в России он до сих пор «звезда».

В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает.