Мишустин озвучил свое отношение к проблеме искусственного интеллекта

Мишустин призвал оценить опасения относительно использования ИИ, но сказал, что без него прогресс почти невозможен

Необходимо оценить опасения относительно применения искусственного интеллекта, но без его использования технический прогресс будет практически невозможен, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Мишустин на встрече с депутатами Госдумы прокомментировал предложение запретить использование искусственного интеллекта. Он призвал «прислушаться» к призывам ограничить использование программ с ИИ – Мишустин считает, что нужно определить, «каково рациональное зерно» таких призывов, «и постараться не сделать каких-то ошибок».

Однако о развитии ИИ и «использования его на благо людей» Мишустин заявил: «Конечно, должно работать». По его мнению, «без этого технический прогресс будет практически невозможен», передает ТАСС.

По его словам, эта область всегда будет порождать философские вопросы – «до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект», передает РИА «Новости».

Мишустин заявил, что показатель внедрения технологий ИИ в экономику России – «около 20%», к 2024 году планируется «не менее 50%». По его словам, этот показатель трудно измерить, но он рассчитывается с участием независимых платформ и аналитиков. При кабмине есть рабочая группа по внедрению ИИ в отраслях экономики.

В России действует программа развития ИИ, который сейчас востребован практически во всех отраслях. Работает 12 центров, серьезно занимающихся ИИ. Финансирования отрасли в 2021–2024 годах составляет 28 млрд рублей, из них 24 млрд – из федерального бюджета. В 2021–2022 годах еще 5 млрд рублей предоставили в виде грантов на 650 проектов.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали притормозить обучение нейросетей для создания протоколов безопасности. Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.