Глава МО Украины заявил о вероятном окончании украинского конфликта в этом году

Инок Киприан: Возвращающиеся ветераны СВО нуждаются во внимании государства и общества

Герой СССР, инок Киприан: Фонд «Защитники Отечества» позволит ветеранам СВО и их семьям вернуться к мирной жизни

Наша страна пережила времена, когда ветеранам войны в Афганистане отказывали в помощи словами «мы вас туда не посылали». Такого не должно повториться с участниками СВО, сказал газете ВЗГЛЯД Герой Советского Союза инок Киприан. На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании в России фонда «Защитники Отечества» для помощи участникам спецоперации.

«Решение о создании фонда «Защитники Отечества» важно и актуально. В СВО участвует много наших бойцов. Среди них есть получившие увечья», – говорит инок Киприан, в миру Валерий Бурков – советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского Союза.

«В связи с этим появляется большое число гуманитарных проблем. Созданный по указу президента фонд – это очень ценное и высокоморальное начинание, которое должно быть поддержано населением страны, – считает собеседник. – Замечательно, что фонд будет заниматься сбором и систематизацией данных по каждому участнику боевых действий. Это позволит четко и быстро оказывать поддержку на индивидуальном уровне людям, которые рисковали собственной жизнью на благо Родины».

Инок напомнил, что Россия всегда придерживалась православных ценностей, в основе которых любовь и христианское милосердие, поэтому «наша главная задача состоит в окружении заботой и вниманием ветеранов, возвращающихся домой».

«Этим людям приходится очень непросто, и поддержка со стороны может облегчить их жизнь, – акцентирует собеседник. – Знаю по себе, насколько сложно привыкать к гражданской жизни после участия в боевых действиях. Конечно, внимание государства и общества в такие моменты необходимо. Нельзя допустить того ужаса, который был у нас после Афганистана, когда ветеранам отказывали в помощи, заявляя, что «их туда никто не посылал».

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества». Согласно указу, фонд будет поддерживать участников спецоперации, а также участников боевых действий в Донбассе с весны 2014 года.

Основной задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Глава государства сообщал, что фонд будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

Председателем фонда назначена Анна Цивилева – супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, попечительский совет – министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава Минздрава Михаил Мурашко включен в наблюдательный совет организации.

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