Генпрокуратура и РПЦ поддержали ужесточение ответственности для треш-стримеров

Большинство россиян (63%) выступают за блокировку контента треш-стримеров и законодательное ограничение их деятельности. Законопроект об ужесточении ответственности для треш-стримеров получил поддержку Генпрокуратуры, СК РФ, МВД, Минпросвещения и РПЦ.

«Государство уже борется с распространением деструктивного контента, но имеет ограниченное количество инструментов для этой борьбы. Бюрократия отнимает время, аморальные, деструктивные эфиры успевают просмотреть миллионы людей. Нам необходимо занять принципиальную позицию в вопросе ограничений для таких граждан, предусмотреть высокие штрафы, которые отобьют желание повторно выходить в эфир. В случае, если это все же произойдет – нарушителей нужно лишать свободы. Не должно быть ощущения, что выход в эфир с целью издевательств или унижений будет кем-либо оправдано», – сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Сегодня достаточно интернет-манипуляций и вредительства со стороны недружественных стран, по отношению к самим себе мы должны быть требовательны и организовать процесс внутреннего очищения Интернета от этих потоков грязи», – отметил Метелев.

Депутат добавил, что внутренние правила интернет-платформ по модерации такого контента нуждаются в совершенствовании, так как жестокие трансляции с насилием успевают набрать миллионы просмотров, прежде чем ограничиваются платформой.

Один из соавторов инициативы сенатор Алексей Пушков заявил, что законодательство должно предотвращать преступления в прямом эфире.

«На наш взгляд все попытки приравнять такого рода преступления к хулиганству, нанесению побоев, издевательствам и так далее, они, с учетом использования сети интернет, теряют всякий смысл. Хулиганство происходит в подворотне, в подъезде, на улице, его максимум видит 15-20 человек. Треш-стримы же транслируются для массового потребления, чтобы сделать из этого источник дохода и популярности. Это качественно новое явление», – отметил он.

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышев отметил, что треш-стримеры подают молодежи негативные примеры поведения.

«Проблема трэш-стримов в России становится все более актуальной. Например, на днях один из трэш-блогеров разместил на своем канале видео, оскорбляющее чувства православных верующих. Несмотря на ужасающее содержание, оно набрало массу просмотров у молодежи. И таких блогеров, работающих в «черном» жанре в России достаточно. Более того, им подражают наши дети», – сказал Чернышов.

Рассматриваемый законопроект предполагает ужесточение наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами. За треш-стримы предлагается налагать штрафы в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.