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Украина заявила о подписании контрактов с турецким производителем Baykar
Министр: Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar
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Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar, заявил министр стратегической промышленности страны Александр Камышин.
По его словам, подписаны три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей, которые дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023, проходящей в эти дни в Стамбуле.
Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
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Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.
Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.
Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.
«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».
«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.
Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»
Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
Из Литвы, «из враждебного стана» голос бывшего священника Андрея Кураева уже не звучит гласом праведника, заявил религиовед Роман Лункин.
«В условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Недаром Кураев встретил свою отставку в Вильнюсе среди заклятых друзей РПЦ, белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевич», – написал Лункин в Telegram.
Пе его словам, теперь Кураев из Литвы может писать письма с обличениями. «Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – напомнил эксперт
Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана.
Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.
Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.
В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран
Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая
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Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.
Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.
В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.
Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.
В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.
Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.
В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.
Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей
Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей
Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.
В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.
В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей.
В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».
Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов.
В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
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Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.
Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска
Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.
Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы
Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине
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Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru.
Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине.
Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.
Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку.
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного
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ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики (ДНР).
Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.
В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское ЛНР, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР. Уничтожены до 75 военнослужащих и техника.
Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке ДНР. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.
Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.
На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны.
Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
CNN назвал три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
CNN: Наступление ВСУ могут затянуть три фактора, включая преимущество России в воздухе
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Прорыв российских оборонительных линий станет для ВСУ огромным испытанием. Кроме того, украинской армии недостает фактора внезапности, а ВС России сохраняют преимущество в воздухе. Об этом пишут американские СМИ.
Телеканал CNN ссылается на спутниковые снимки Maxar, которые показывают «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе предполагаемого контрнаступления ВСУ, передает РБК.
Украинские чиновники также признают, что им может не хватить фактора внезапности. По словам Мэтью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, решающее значение будет иметь то, как солдаты ВСУ овладеют общевойсковым вооружением. Также российская сторона сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Также западные аналитики видят опасность для ВСУ в том, что в рамках контрнаступления условный «бой на уровне дивизии может превратиться в серию столкновений на уровне взводов, в которых украинцы увязнут».
К тому же «несмотря на большую изобретательность и мотивацию украинцев», Москва в этом конфликте сохраняет за собой превосходство, считают аналитики.
Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия.