Рогов рассказал о состоянии пережившего покушение экс-главы Акимовки

Рогов: Экс-глава запорожской Акимовки пошел на поправку после покушения

Экс-глава поселка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого было совершено покушение, пошел на поправку, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Мелитополе в начале апреля взорвали автомобиль с Зубаревым. Медика оценивали его состояние как тяжелое.

По его словам, Зубарев пошел на поправку «опережающими темпам», передает РИА «Новости».

Ранее Рогов рассказал, что покушение на бывшего главу администрации поселка Акимовка Максима Зубарева, который попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в Мелитополе, может быть связано с его предстоящей работой на международных площадках.

Напомним, машина Зубарева была взорвана в Мелитополе утром 3 апреля.