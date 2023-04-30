Мелитопольский госуниверситет решил принять студентов из Афганистана и Сирии

Ректор Чуйков: Мелитопольский госуниверситет готов принять студентов из Афганистана и Сирии

Мелитопольский государственный университет готов принять на обучение иностранных студентов из Афганистана и Сирии, сообщил ректор университета Андрей Чуйков.

По его словам, группа студентов из Афганистана, которая переехала в Мелитополь из Мариуполя, обратилась с просьбой принять их в Мелитопольский госуниверситет, передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, также ведутся переговоры о поступлении 20 студентов из сирийского города Алеппо. В связи с этим руководство вуза вышло с инициативой на Россотрудничество и МИД России, чтобы учебному заведению разрешили подобную форму обучения.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также вузы в других регионах, принимающие абитуриентов из этих субъектов, установят для них вступительные испытания.