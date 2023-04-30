ВСУ за ночь семь раз обстреляли ДНР

Правительство: ВС Украины за ночь семь раз обстреливали ДНР

ВСУ в ночь на воскресенье выпустили 30 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По сообщению правительства ДНР, на 06.15 мск. под огнем оказались Макеевка, Никольское, Новоселовка Вторая, Горловка, Петровское, Степное и Яковлевка, было зафиксировано семь обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, передает ТАСС. Всего было выпущено 30 снарядов.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города.