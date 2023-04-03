Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК

Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи

Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.

«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.

Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.

Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».

Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.

Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.