Срок службы в добровольческих формированиях решили засчитывать в страховой стаж

Закон: Срок службы в добровольческих формированиях будет засчитываться в страховой стаж

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач Вооруженных сил (ВС) России.

Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Таким образом, теперь в страховой стаж наравне с периодами работы будет засчитываться срок пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС за пределами территории России, передает ТАСС.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных контрактников и добровольцев период участия которых в спецоперации будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.