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Срок службы в добровольческих формированиях решили засчитывать в страховой стаж
Закон: Срок службы в добровольческих формированиях будет засчитываться в страховой стаж
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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач Вооруженных сил (ВС) России.
Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Таким образом, теперь в страховой стаж наравне с периодами работы будет засчитываться срок пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС за пределами территории России, передает ТАСС.
Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Ранее правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных контрактников и добровольцев период участия которых в спецоперации будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.
Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой».
По словам Эрдогана, «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.
«С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган.
Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.
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В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский
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В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.
Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.
По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.
Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов
ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
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Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
В Москве суд приостановил работу англо-американской школы
В Москве Тушинский суд на 90 дней приостановил работу АНО «Англо-Американская школа Москвы» за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии, сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе уточнили, была проедена проверка, которая показала, что к одной из учебных программ были допущены «педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации». Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию, передает РИА «Новости».
Англо-американская школа Москвы была основана в 1949 году, с момента создания она ориентирована на обучение детей дипломатов.
Ветеран «Альфы» указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
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Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров. Ранее в Петербурге был убит военкор Владлен Татарский.
«В России живут несколько миллионов украинцев, и я сомневаюсь, что все они желают нам добра. Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная», – Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Вообще, у Украины два фронта. Первый – военный, непосредственный, на котором мы противостоим им в ходе спецоперации. И второй – условно гражданский. Этот второй фронт расположен на нашей территории. И, честно говоря, на втором у них пока вполне получается воевать с нами», – отметил он.
«Впрочем, не исключено, что убийство Татарского подготовил какой-то одиночка, самостоятельно изготовивший самодельное взрывное устройство. Но в любом случае, инциденты с Дугиной и Владленом – это, помимо всего прочего, удар по нашему имиджу. Так что, нужно создавать антидиверсионное подразделение, аналог СМЕРШа, для предотвращения таких случаев», – добавил собеседник.
Ранее Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное по факту взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Как сообщал источник РИА «Новости», взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга
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По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.
«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.
Как сообщает источник 78.ru, сотрудники полиции выехали на место ее проживания. Издание указывает, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
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Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Медведев назвал первое апреля «днем Борреля»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель является «большим специалистом» по части дурачества, заявил замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал слова Борреля о том, что принятие Россией с 1 апреля председательства в Совбезе ООН «подходит для Дня дурака», передает ТАСС.
«Что ж, по части Дня дурака Боррель большой специалист. Это его день», – написал Медведев на английском языке в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Ранее Жозеп Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН, отметив, что оно началось 1 апреля – в День дурака. По его словам, Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя».
МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
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МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.
В пресс-центре рассказали, что в воскресенье в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. «В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», – приводит сообщение ТАСС.
В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия.
В силовых структурах агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют посетителей кафе «Стритфуд-бар № 1» на Университетской набережной к причастности к взрыву.
Ранее сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский. Количество пострадавших выросло до 15 человек.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по статье «Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».