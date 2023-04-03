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Минобороны показало боевую работу «Солнцепека»
Опубликована видеозапись ударов «Солнцепека» по украинским позициям
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине.
Специалисты РХБЗ ВДВ, используя 220-мм термобарические неуправляемые снаряды, бьют по опорным пунктам и заглубленным укрытиям противника, а также по схронам с боеприпасами и позициям артиллерии. Учитывая, что для вооруженных сил Украины «Солнцепек» – одна из приоритетных целей, ТОС работают под прикрытием групп охранения, сообщает Минобороны в Telegram.
Напомним, на днях расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
На Западе назвали условие прекращения помощи Украине
AP: Запад может отказаться помогать Украине, если та не добьется военного успеха
Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае, если Киев не добьется успеха с поставленным оружием, сообщили СМИ.
Как рассказал The Associated Press аналитик Барри Хэнтон, если украинские военные не покажут успехи на поле боя, то Запад может отказаться давать Украине дорогое оборудования. По мнению Хэнтона, Украине нужны не одно контрнаступление, чтобы решить конфликт в свою пользу.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
На Украине решили «переименовать» Севастополь
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.
Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
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Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Медведев: Власти Украины получат за все содеянное против Киево-Печерской лавры
Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.
Как заявил Медведев, он уверен, что киевские власти предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед божиим судом и получат за все содеянное, передает ТАСС.
«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его (божиим) судом. И получат за все содеянное», – заявил Медведев.
Ранее в воскресенье верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий.
Напомним, в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска
Администрация пригрозила принудительно эвакуировать детей из Славянска
Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно.
Как сообщили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в связи с чем опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно, передает РИА «Новости».
Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в город Львов и Черкасскую область и.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.
Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.
Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».
В храме УПЦ в Хмельницком прихожане обезвредили провокатора в форме ВСУ
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Мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора, сообщили СМИ.
В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» говорится, что мужчина начал скандалить во время богослужения, его попросили успокоиться и выйти, не нарушая покой святого места, но он не останавливался. После чего прихожане и алтарники (помогающие в храме обычные люди) скрутили буйного провокатора и вывели из храма.
Позже в храм прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали бойца ВСУ.
Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем Telegram-канале прокомментировал произошедший инцидент в храме. «Зеленский открыл ящик Пандоры, который долгое время пытался открыть Порошенко. Начать это было проще, чем остановить. Провокации священников УПЦ, ответные избиения священников, однозначно будут и убийства», – добавил он.
Шарий уточнил, что по информации Хмельницкого управления полиции, мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол Евангелие, устроил словесный конфликт в отношении священника, а свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. «А на видео, грамотно снятом, орет какая-то тетка: «Ой, что ж вы военного избиваете!», и якобы неадекватный священник вытаскивает тело из церкви», – подчеркнул эксперт.
Ранее замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова перестала выходить на связь
Насельник: Молившаяся на коленях перед провокаторами у Лавры певчая перестала выходить на связь
Молившаяся на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь, монахи опасаются, что ее могли задержать украинские силовики, сообщил один из насельников лавры.
Как сообщил источник РИА «Новости», Ершову искали сегодня в том числе и журналисты, но ее нигде нет, скорее всего, ее задержали сотрудники СБУ.
Ранее блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
Напомним, журналист Роман Голованов рассказал, что молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Перед собором в Киево-Печерской лавре десятки верующих запели псалмы
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Десятки верующих собрались на площади перед Крестовоздвиженским собором в Киево-Печерской лавре и уже несколько часов поют псалмы.
Прямая трансляция происходящего выложена на странице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook, Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
Собравшиеся, несмотря на дождь, не уходят от собора, в котором утром провел службу предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Среди собравшихся немало людей с украинскими флагами, многие держат плакаты со словами поддержки монахов лавры, передает ТАСС.
Неподалеку собрались противники УПЦ, которые стоят с плакатами и выкрикивают речевки. Также к лавре приходят люди, заявляющие о принадлежности не к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а к различным культам. Им охотно дают слово представители украинских телеканалов.
В воскресенье сообщалось, что верующие с самого утра собираются в Киево-Печерской лавре канонической УПЦ на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
Хмельницкая епархия УПЦ назвала время возможного захвата кафедрального собора
Хмельницкая епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
По сообщению СПЖ, сегодня собираются захватывать кафедральный собор в городе Хмельницкий, якобы захват планируется в 17.00-18.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
Другие подробности не приводятся.
Ранее в воскресенье мужчина, переодетый в военную форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался сорвать проведение богослужения в храме в Хмельницком, но прихожане быстро обезвредили провокатора.
МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского
Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского
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Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».
Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».
В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».
По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.
Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое
Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь
RT: Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о ее пропаже
Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова вышла на связь, сообщив журналистам, что с ней все хорошо.
Она рассказала RT, что с ней все в порядке, она находится в Киеве. «Спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», – привело издание слова Ершовой в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Ершова перестала выходить на связь, монахи опасаются, что ее могли задержать украинские силовики.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
Напомним, журналист Роман Голованов рассказал, что молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова.
В Госдуме назвали планы Украины переименовать Севастополь «воем нацистов»
Депутат Госдумы Белик назвал планы Киева переименовать Севастополь «воем украинских нацистов»
Севастополь всегда будет носить свое исторические название, а намерения Киева переименовать город в «Объект № 6» являются «воем украинских нацистов», заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, то, что Данилов предлагает сделать с Севастополем – не новость. Он указал, что Данилов «просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно», передает РИА «Новости».
Белик отметил, что «Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием». «А «объект № 6» – это видимо социальный статус самого Данилова – шестерить где можно и перед кем нужно», – подчеркнул он.
Депутат уточнил, что по высказываниям Данилова можно составлять книгу его заявлений, каждое из которых ходит на грани сумасшествия или глупости.
«Кто этот человек: дилетант или просто популист? Это, видимо, мы уже скоро узнаем. Его фигура, скорее всего, исчезнет, как только закончится СВО», – сказал Белик.
В воскресенье секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о 12 шагах «деоккупации Крыма». Среди них переименование Севастополя в «Объект №6», а позже возможно в Ахтиар, а также «снос Крымского моста». Кроме того, он пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года немедленным выселением.