В Днепре радикалы вломились в ночной клуб, где не давали раздавать повестки ВСУ

В Днепре украинские радикалы вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали раздавать повестки в ВСУ

В Днепропетровске (на Украине город переименован в Днепр) члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали сотрудникам военкомата раздавать посетителям повестки о призыве в ВСУ, сообщает интернет-издание «Страна».

Как сообщило интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале, в днепропетровский ночной клуб «Сохо» пришли члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) (в том числе один из руководителей организации Сергей Бондарь) и представители военкомата, которых ранее в клубе не допустили к проверке документов у посетителей, и потребовали, чтобы вышла хозяйка заведения и извинилась перед ними.

Как сообщает издание, вместе с украинскими радикалами и сотрудниками военкомата в ночной клуб пришел замглавы областной полиции Владимир Богонос. Он сообщил об открытии уголовного производства из-за действий хозяйки заведения, мешавшей сотрудникам военкомата выполнять свои обязанности по проверке у посетителей документов и вручении им повесток о призыве на военную службу в ВСУ.

Богонос заявил, что в клуб пришли «неравнодушные граждане» и военные, чтобы собственница заведения извинилась за свои слова и поведение. Не дождавшись появления хозяйки заведения, Бондарь и радикалы проникли во внутренние помещения клуба, однако собственницу заведения так и не нашли. Тогда радикалы начали расклеивать на стенах листовки с призывами к мобилизации и разрисовали стены надписями «Война для всех».

Тем временем главарь украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) Евгений Карась разместил у себя в соцсетях призыв приходить к ночному клубу, после чего у «Сохо» начали собираться люди, называющие себя военными и требующие извинений от владелицы заведения.

К клубу на улице Яворницкого, 47А также прибыли несколько человек, выступающих в поддержку «Сохо», адвокат владелицы клуба и сотрудники полиции. Самой хозяйки клуба, по словам юриста, на месте нет.

Напомним, во вторник люди в военной форме начали вручать повестки о призыве на военную службу в Вооруженные силы Украины около ресторана «Макдоналдс» в Днепре.