Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской

Россия направила в ОАЭ запрос для подтверждения наличия в стране имущества блогера Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которое можно направить в счет уплаты ущерба.

В правоохранительных органах уточнили, что в случае установления имущества в ОАЭ, его могут арестовать и направить в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая не уплатила почти 1 млрд рублей налогов в бюджет России, передает ТАСС.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца блогера Елену Блиновскую по делу неуплате почти 1 млрд рублей налогов, ей также запретили пользоваться интернетом.

До этого адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что она перечислила значительную сумму в бюджет.

Напомним, против блогера было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме 918 млн рублей. Она была задержана на границе с Белоруссией при попытке выехать из России.