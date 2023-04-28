Эксперты: Развитие беспилотных систем может перезапустить в России целые сферы экономики Политолог назвала главные задачи законодателей в период СВО Политолог Федорова: Россия достигнет полного суверенитета только при сплочении всех ветвей власти

Фото: kremlin.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас не время для сведения политических счетов или создания конкуренции ради конкуренции. Наша задача – борьба за суверенитет страны во всех возможных смыслах», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В пятницу Владимир Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей, где призвал все ветви власти в непростой период для страны консолидироваться. «Путин в своем выступлении подчеркнул главную мысль: сейчас для парламентариев и вообще для всех ветвей власти важнее всего скоординированная работа. Необходимо, чтобы каждый исполнитель и законодатель на своем месте руководствовался интересами нашего государства, а не просто пережидал, когда пройдут все актуальные вызовы», – пояснила политолог Анна Федорова. «Политический момент, в котором мы находимся, непростой. И сейчас не время для сведения политических счетов или создания конкуренции ради конкуренции. Наша задача – борьба за суверенитет страны во всех возможных смыслах – в технологическом, культурном, производственном. Именно эта мысль была донесена главой государства до участников встречи», – подчеркнула аналитик. «Отдельно президент отметил важность усиления и расширения работы по интеграции новых регионов в правовое, общественное, экономическое, социальное и культурное поле России. Именно эти базовые вещи вкупе с преданным служением своей Родине создают прочный фундамент для стабильности общества и государственной власти», – резюмировала собеседница. В пятницу президент Владимир Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ и поздравил их с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля. Заседание по традиции проходило в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. «Сегодня в условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда», – указал он.



Глава государства отметил, что первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. «В целом рост благосостояния народа – наша общая первейшая задача», – отметил президент. Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что «на самоизоляцию Россия уходить не собирается». «Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке», – указал Путин. Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России, передает РИА «Новости». Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. Согласно документу, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. Лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства. В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности. Также Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.

Путин заявил об увеличении реальных доходов россиян

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Реальные доходы российских граждан хоть и скромно, но начали расти, заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. «Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки», – указал российский лидер, передает РИА «Новости».



«Посмотрите на прогнозы тех же международных организаций по росту российской экономики. Там все более-менее стабильно у нас. Даже те, кто не хотел бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать. И посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе», – заявил президент.

Глава государства отметил, что России нужна кропотливая, тонкая донастройка по всей линейке созданных механизмов и инструментов привлечения инвестиций, обеспечение сбалансированного территориального развития, финансовой стабильности всех регионов страны: от Сахалина до Калининграда, от русской Арктики до Крыма и Новороссии. «И конечно, первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, трудной жизненной ситуации. В целом рост благосостояния народа – наша общая первейшая задача» – подчеркнул президент.Ранее Владимир Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства.

Новости СМИ2 Путин: На самоизоляцию Россия уходить не собирается

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия не намерена уходить на самоизоляцию от других стран, а наоборот, будет расширять партнерские отношения с дружественными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. «Сейчас дополнительную, огромную значимость приобретает парламентская дипломатия. Наши партнеры, или уже, можно сказать, бывшие партнеры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Уже много раз говорил. Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля. Однако, по его словам, «несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, а даже нарастает, это хорошая, правильная, показательная тенденция». «На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов. Им это еще аукнется», – указал Путин. «Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией», – отметил он. «Рассчитываю, что ваши многочисленные встречи с зарубежными коллегами и в дальнейшем послужат укреплению межгосударственных связей и взаимного доверия», – подчеркнул глава государства. Ранее Владимир Путин заявил, что прогнозы по росту экономики России остаются стабильными, даже те, кто не хотел бы признавать наличие перспектив, вынуждены это делать. Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево». «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС. В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей. Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников. Новости СМИ2 Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения 27 апреля 2023, 23:49 Текст: Алексей Дегтярев

Организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников, заявил президент Владимир Путин. «Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», – цитирует президента РИА «Новости». Он отметил, что это – «единственно возможное» решение. Если же Росавиация продолжит работать в прежнем режиме, то развития беспилотной авиации «у нас не будет». Ранее президент на совещании отметил, что инвестиции в отрасль беспилотной авиации в России могут составить до 1 трлн рублей. Путин заявил о важности развития беспилотной отрасли для структурных изменений 27 апреля 2023, 23:00 Текст: Алексей Дегтярев

Отрасль беспилотной авиации нужно развивать, чтобы стимулировать структурные изменения в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по беспилотникам. «Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась», – цитирует президента РИА «Новости». Он отметил, что ему сообщали об административных барьерах и других препятствиях, мешающих развитию отрасли БПЛА, и преодолеть такие трудности очень важно. Также в ходе совещания глава государства заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотников может дойти до 1 трлн рублей. Новости СМИ2 Володин вступился за уставшего Слуцкого Володин призвал СМИ не позорить себя, снимая засыпающего Слуцкого, который работал всю ночь 28 апреля 2023, 16:45 Текст: Ольга Никитина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал СМИ, которые «ловят хайп», снимая крупным планом засыпающего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Володин подчеркнул, что руководитель фракции ЛДПР работал всю ночь, и то, что его бросает в сон, понятно. Спикер Госдумы подчеркнул, что СМИ «позорят себя», снимая Слуцкого, который всю ночь работал с избирателями, и «ловя на этом хайп», передает РИА «Новости». Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что в других странах в аналогичных ситуациях подобные сюжеты выпустить не дадут, а журналистов лишат аккредитации. Россия, по его словам, осталась «последним островом свободы». Володин призвал этим не злоупотреблять. «Когда будете Слуцкого спящим показывать, покажите, почему он спит», – призвал спикер Госдумы, выразив Слуцкому поддержку. При этом Володин попросил лидера ЛДПР «пытаться удержать себя от соблазна вздремнуть на Совете законодателей». Путин сделал исключения о поставках нефти по потолку цен для дружественных стран

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин исключил из запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку поставки по уже заключенным контрактам дружественным странам. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включенными в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, передает ТАСС. Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Новости СМИ2 Путин подписал закон о статусе ветеранов для ополченцев Донбасса 28 апреля 2023, 16:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для принимавших участие в боях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 12 мая 2014 года. Были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана гражданам, заключившим контракт на выполнение задач ВС России в ходе спецоперации, передает РИА «Новости». Речь идет о выполнении задач на территориях ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Также одобрили поправки о статусе инвалида боевых действий для участников спецоперации, если они стали инвалидами при выполнении задач. Песков анонсирован нацпроект по беспилотной авиации Песков: По вопросам беспилотной авиации будет перечень поручений и подготовлен нацпроект 28 апреля 2023, 13:43 Текст: Ольга Никитина

Перечень поручений по вопросам беспилотной авиации будет сформулирован, кроме того, готовится национальный проект, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подводя итоги совещаний, которые накануне провел президент Владимир Путин. Песков напомнил, что глава государства накануне вечером провел встречу с компаниями, которые работают в московском индустриальном центре. После этого состоялось второе совещание – с правительством, оно закончилось за полночь. Представитель Кремля отметил, что речь фактически идет о создании новой отрасли в нашей экономике, передает РИА «Новости». По данной тематике готовится национальный проект, им займется первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов. Путин накануне заявил, что организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников. Новости СМИ2 Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев 28 апреля 2023, 16:31 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ в области обороны, в том числе при их использовании за пределами России, передает РИА «Новости». По ранее действовавшему законодательству, на указанную категорию граждан распространялся статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в целях их идентификации, они отсутствовали. В марте Госдума одобрила законопроект обязывающий добровольцев, заключивших контракт с ВС России, проходить дактилоскопию. Путин назвал Россию страной-цивилизацией 28 апреля 2023, 17:55 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин, выступая в пятницу на встрече с Советом законодателей, заявил, что Россия является страной-цивилизацией, одним из мировых центров. Глава государства указал на то, что первые российские парламентарии «горячо и искренно отстаивали интересы людей, <…> считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизны». «Такие патриотические идеалы важны во все времена, тем более для нас, для России – страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира», – приводит его слова ТАСС. Новости СМИ2 Эксперты: Развитие беспилотных систем может перезапустить в России целые сферы экономики Экономисты Майоров и Корякин назвали перспективные сферы применения дронов

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Помимо развозки почты и товаров с помощью БПЛА в перспективе можно будет осуществлять контроль критически важной инфраструктуры, предотвращать лесные пожары и другие природные бедствия, проводить экологические и метеорологические проекты, рассказали газете ВЗГЛЯД экономисты Арсений Майоров и Станислав Корякин. Ранее президент провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. «Для российских экспертов научно-технологических направлений встреча президента России с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем – одно из самых ожидаемых событий последнего времени. Это важно с точки зрения развития самой перспективной и ресурсоемкой отрасли. Отрасли, которая может перезапустить у нас целые сферы экономики», – сказал член совета Фонда «Атом» Арсений Майоров. «По словам президента, российская экономика уже сейчас готова обеспечить объем рынка гражданских беспилотников объемом в 1 трлн рублей. Кроме того, наши компании показывают технологические решения, опережающие зарубежных конкурентов. Это как разработки самих БПЛА, так и инфраструктуры для их безопасного использования. Также у нас много инноваций в смежных отраслях, например – искусственный интеллект и другие сквозные технологии», – отметил собеседник. «Это все создает базу для создания в России крупного рынка БПЛА, причем в первую очередь для малых и средних предприятий, научных коллективов, которые занимают большую часть отрасли по НИОКР. Задача власти – снизить бюрократизацию этой сферы, но при этом соблюсти баланс интересов всех игроков», – добавил эксперт. Развитие сферы беспилотных летательных аппаратов скажется на возможностях и качестве жизни граждан. «Помимо очевидных транспортных задач, с помощью БПЛА будет осуществляться контроль состояния промышленных объектов, трубопроводов, линий электропередач – практически всей критически важной инфраструктуры. С их помощью можно будет предотвращать лесные пожары и другие природные бедствия. Как сказал президент: практически нет сферы, где нельзя было бы применить беспилотники», – заметил аналитик. «Внимание президента к сфере беспилотной авиации подчеркивает ее важность на общегосударственном уровне. Кроме того, в последние годы тема БПЛА является одной из приоритетных для ряда крупных российских технологических объединений», – пояснил член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин. «Ранее в России развитие беспилотных авиасистем сдерживали нормативные лакуны, касающиеся бесполетных зон, ограничений на взлет и посадку, и так далее. Сейчас же законодательство начинают совершенствовать в части разбюрократизации и даже либерализации. Это подстегивает развитие отрасли. Создатели БПЛА оказались в авангарде не только технологического прогресса России, но и изменения нормативных аспектов», – считает аналитик. «Во всех регионах России от Севастополя до Владивостока уже сформирован целый пул различных компаний, конструкторских бюро, объединений, желающих и умеющих заниматься разработкой и производством БПЛА. Например, делать корпуса из нефтекомпозитов. Также на фоне смены технологического уклада и перехода всего мира от ДВС к электродвигателям у нас в стране появляется много стартапов по этому направлению», – пояснил спикер. «Таким образом, в России накоплена критическая масса предприятий и кадров, которые готовы к принципиально новому циклу – самостоятельной разработке и производству действительно конкурентных и прорывных моделей БПЛА. Главная задача сейчас – собрать все это воедино в общую архитектуру с разделением труда. И тут государство должно действовать согласованно с малым, средним и крупным бизнесом», – подчеркнул собеседник. «В целом, применение БПЛА касается не только военной сферы. Это эвакуация раненых или жителей зон стихийных бедствий, развоз почтовых отправлений, товаров, различные экологические, гуманитарные и метеорологические проекты. Поэтому образ светлого будущего с максимальным расширением сфер применения БПЛА у нас в России вполне реализуем», – указал эксперт. Ранее в индустриальном парке «Руднево» состоялась очная встреча президента России Владимира Путина с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. «Отрасль не только очень важная – она очень интересная, потому что, во-первых, за ней будущее, во-вторых, здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений», – сказал глава государства. ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину превысил 77% 28 апреля 2023, 15:10 Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80,1% респондентов, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Опрос проводился с февраля 2023 года по апрель 2023 года, в нем приняли участие 1600 человек, Между тем, по данным опроса ФОМ, доверяют президенту 79%, деятельность Путина одобряют 80% опрошенных. Опрос «ФОМнибус» 21–23 апреля. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов. Предыдущий опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80,1% россиян. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости разработки новых мер поддержки участников СВО 28 апреля 2023, 17:57 Текст: Валентина Григоренко

Парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. «Пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом России поставлены серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. По его словам, им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое.