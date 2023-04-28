В одной из школ США запретили делить детей на «девочек» и «мальчиков»

В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию

Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.

«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.

«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.

«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.

Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).

По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».