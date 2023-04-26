Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе на фоне обострения в Лачинском коридоре

Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, обсуждение касалось поиска решений практических задач для обеспечения стабильности и безопасности в регионе в связи с обострением обстановки в Лачинском коридоре, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что солидарен с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида, который отмечается 24 апреля.

«Президент выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян», – говорится в сообщении.

Собеседники условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее в Кремле заявили, что считают договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху единственными реальными и безальтернативными.

Напомним, в Минобороны Азербайджана заявили, что силы республики взяли под контроль высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией, это связано с вводом в эксплуатацию новой дороги, связывающей Карабах с Арменией.