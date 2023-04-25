Захарова заявила о затягивании Вашингтоном процедуры продления виз российским журналистам

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25 апреля, вторник | Последнее обновление — 20:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Захарова заявила о затягивании Вашингтоном процедуры продления виз российским журналистам
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Вашингтон затягивает процедуру продления виз российским журналистам в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, консульства не продлевают срок действия виз российским журналистам, поэтому приходится обращаться к консульские учреждения в третьих странах, передает ТАСС.
«При этом нередки факты затягивания процедуры продления виз», – сказала дипломат.
Сейчас визы выдаются на один год, а не на три, как было ранее.
«Действуют ограничения на банковское обслуживание российских журналистов и корпунктов», – рассказала Захарова.
Также сотрудники российских медиа в США сталкиваются с отказами получения переводов, на этом фоне появляются проблемы бытового характера.
Ранее Захарова заявила, что Москва ответит на невыдачу виз пресс-пулу Сергея Лаврова.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю
Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.
Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.
WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.
Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.
Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Дерипаска предсказал «мир без гегемона»
Дерипаска предсказал прекращение доминирования доллара и «мир без гегемона»
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Через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска отметил в Telegram, что прежде «доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым», сейчас же «этому доминированию очень быстро начинает приходить конец». Как указал Дерипаска, ситуация изменилась после того, как доллар стал «оружием возмездия против всех несогласных».
По словам Дерипаски, снижение расчетов в долларах «впечатляет». Он полагает, что «уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». По его прогнозу, сперва будут трудности, но позднее «мир откроет для себя новое качество». Дерипаска заявил, что «это уже будет мир без гегемона».
При этом Дерипаска заявил, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике» России.
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
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Лавров прибыл в Нью-Йорк
Захарова сообщила о прибытии Лаврова в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что «под его председательством состоится заседание СБ ООН».
В понедельник состоится одно из центральных мероприятий председательства России в Совбезе – открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН, передает РИА «Новости».
Во вторник Лаврову предстоит выступить в качестве председателя на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Напомним, Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы с визами возникли даже у членов делегации России, а российские журналисты визы так и не получили.
США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США
Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Лавров указал на то, что их новые центры развития в мире «пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами», среди которых перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, передает ТАСС.
В результате этого, отметил министр, можно наблюдать фрагментацию мировой торговли, развал рыночных механизмов.
Лавров заключил, что МВФ превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности.
В ООН отказались комментировать невыдачу США виз российским журналистам
В ООН отказались комментировать отказ США выдать российским журналистам визы
В офисе официального представителя генсека ООН не стали комментировать отказ США выдать российским журналистам визы, которые должны были освещать работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у него нет комментариев по этой теме, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
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