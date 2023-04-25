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Губернатор Флориды сравнил масштаб угрозы США со стороны Китая с СССР
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Китай в данный момент представляет для США такую же угрозу, как в свое время СССР, выразил мнение губернатор штата Флорида Рон Десантис.
По его словам, тот этап, в котором находятся Соединенные Штаты, Китай представляет сейчас с точки зрения угрозы свободному миру, при том, что коммунистическая партия Китая во многих отношениях сильнее Советского Союза, особенно в экономическом плане, передает ТАСС.
Касательно вопроса Тайваня, Десантис отметил, что единственным способом предотвратить конфликт, является сдерживание. При этом губернатор штата не стал пояснять, поддерживает ли он идею военного вмешательства США с целью защиты Тайваня.
Ранее МИД Китая обвинил США в «научно-технической» травле.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию
Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию
Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России.
Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Лавров дал совет западному меньшинству
Лавров: Западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.
Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».
Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.
Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.
Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелегитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.
Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».
Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз
Замглавы МИД Рябков: РФ устроит США демарш из-за невыдачи российским журналистам американских виз для работы в СБ ООН
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Россия устроит демарш в отношении США и выразит соответствующий протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в работе Совета Безопасности ООН, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МИД РФ вызывать посла США в связи с невыдачей виз российским журналистам, Рябков отметил, что сейчас не может обозначить уровень демарша, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Он напомнил, что российская делегация находится в США. При этом дипломат заверил, что российская сторона проведет демарш и выразит соответствующий протест, а также неприятие происходящего, передает ТАСС.
Накануне глава МИД РФ Сергей Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
Силуанов: Рубль и юань уже заменяют доллар
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Все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые».
«Мы к этому идем. Плохо это или хорошо, я считаю, что такова ситуация как бы нынешнего времени. Это наша валюта», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, смогут ли российская и китайская валюта заменить доллар.
Силуанов добавил, что рубль и юань уже заменяют доллар, и привел данные, согласно которым более 70% операций в структуре торговли между Россией и Китаем происходит в национальных валютах.
По его словам, Россия перешла на использование нацвалют в расчетах, поскольку доллар больше не является резервной валютой и стал «опасен» для этих целей. Силуанов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что это «не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас».
Настоящее и будущее финансовых расчетов, добавил Силуанов, за использованием рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют.
Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят».
Москва предупредила о росте рисков прямого военного столкновения с США
Дипломат Ермаков: Неуклонно растут риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США
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Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут.
Дипломат предупредил в интервью ТАСС, что в случае продолжения следования Соединенных Штатов курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, судьба ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений) может оказаться предрешенной.
При этом, как подчеркнул Ермаков, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах мира.
Дипломат выразил уверенность, что наиболее острая угроза сегодня связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, купировать которые во многом призваны такие соглашения, как ДСНВ, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. При этом Ермаков подчеркнул, что эти риски, к глубочайшему сожалению, неуклонно растут.
Директор департамента МИД РФ обратил внимание, что именно поэтому Москва постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые, как заметил дипломат, погрузились в иллюзию безнаказанности и заигрались с такими химерами, как «контроль за эскалацией» и «эскалационное доминирование».
Ермаков заметил, что Москва продолжает направлять Западу отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу, однако на Западе по-прежнему остаются глухи к призывам, даже злонамеренно искажают их в пропагандистских целях.
Директор департамента, говоря о возможностях для улучшения ситуации, подчеркнул, что США должны незамедлительно предпринять конкретные шаги по деэскалации и на практике полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа развернуть негативный тренд просто не существует.
В прошлый вторник в США заявили о подготовке НАТО к боевым действиям у границ России. Ранее в апреле Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США
Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Лавров указал на то, что их новые центры развития в мире «пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами», среди которых перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, передает ТАСС.
В результате этого, отметил министр, можно наблюдать фрагментацию мировой торговли, развал рыночных механизмов.
Лавров заключил, что МВФ превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности.
Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию
Пентагон: Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных
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Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, передаваемые в Германию американские танки Abrams будут использоваться только в целях обучения украинских военных и поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Он подчеркнул, что это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину, передает ТАСС.
Райдер пояснил, что переоборудованные танки, которые будут использоваться в боевых действиях, производятся для Украины с учетом спецификации.
В прошлую пятницу глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку в Германию американских танков Abrams для обучения украинских военных. В тот же день появилась информация, что в ближайшие недели американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию.
Лавров рассказал об издевательском поступке США при выдаче виз российским журналистам
Лавров: Посольство США сообщило о готовности виз для российских журналистов после взлета самолета
Американское посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам, когда самолет российской делегации уже взлетел, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Об этом передает ТАСС.
В понедельник Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в СБ ООН. До этого он обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы с визами возникли даже у членов делегации России, а российские журналисты визы так и не получили.
Песков назвал «великую ложь» Байдена о российской экономике
Песков на марафоне «Знание» назвал враньем утверждение Байдена о разрушенной санкциями экономике России
Заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика развалена санкциями, введенными против страны, является ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступая на просветительском марафоне «Знание» представитель Кремля отметил, что европейские лидеры и президент США «успокаивают своих граждан», что санкции работают, передает ТАСС.
«Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», – сказал Песков.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ЕС закончились возможности сделать России санкциями «больно».
Белый дом не подтвердил общения Лаврова в Нью-Йорке с американской стороной
Белый дом не может сказать о возможных встречах чиновников США с прибывшим в Нью-Йорк главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил координатор стратегических коммуникаций американской администрации Джон Кирби.
Кирби в беседе с CNN заявил, что не обладает сведениями о каких-то беседах с Лавровым, передает РИА «Новости».
По его словам, американские чиновники общаются с российской стороной по поводу задержанных граждан США в России: осужденного Пола Уилана и корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
По его словам, предложение США по обмену заключенных с Россией все еще в силе.
Белый дом не стал уточнять, есть ли связь между отказом в визах журналистам России и арестом Гершковича
Администрация США не стала уточнять, связан ли отказ в выдаче виз журналистам из пресс-пула главы МИД Сергея Лаврова с арестом корреспондента газеты Wall Street Journal Эваном Гершковичем.
«Мне бы не подобало комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту», – заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Его попросили пояснить, стал ли отказ в выдаче виз реакцией на арест американского журналиста.
Напомним, журналист газеты был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он сам не признает вину.
Медведев рассказал, как избежать новой мировой войны
Зампред Совбеза Медведев: Мир болен и находится на пороге новой мировой войны, но ее можно избежать
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Современный мир болен, по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время беседы с участниками марафона «Знание».
По его словам, мир подошел вплотную к новой мировой войне, однако ее можно избежать. При этом Медведев не стал делать прогнозов, подчеркнув, что это «дело неблагодарное», передает РИА «Новости».
Также зампред заметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
Также Медведев подчеркнул, что западные страны оказались несправедливы к России. По его мнению, они просто не были готовы к равноправному партнерству.
«Мы многократно просили наших бывших партнеров, которых мы теперь уже зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности. Запад Россию не услышал, они «просто издевались в известном смысле все эти годы», – заметил он.
Ранее Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством.
Лавров: Мир со времен холодной войны подошел к еще более опасной черте
Мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны, а ситуация становится хуже после отказа от дипломатии США и их союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации, обратился к коллегам, отметив, что мир вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте, передает ТАСС.
По его словам, ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений «на поле боя».
Ранее Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.