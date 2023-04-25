ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил рейтинг новых лучших практик в регионах, примененных с 17 по 23 апреля.

В Курганской области разработали программу социализации детей-сирот, при администрациях муниципальных округов планируется создать комиссии по проведению «Социального ЕГЭ», в ходе которых определят уровень готовности выпускников детдомов к самостоятельной жизни, сообщается в Telegram-канале ЭИСИ.

В Краснодарском крае увеличен размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам более чем на 60%, до 50 тыс. рублей.

В Приморском крае лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы в формате полустационарного обслуживания, планируют выдавать ежемесячные денежные выплаты. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям только в определенные часы, в остальное время люди с ОВЗ заботятся о себе самостоятельно. Ранее выплаты могли получить только те граждане, которые осуществляют уход за инвалидами в течение всего дня.

В Кемеровской области формируется система «единого окна» для людей с инвалидностью. Их будут сопровождать социальные координаторы. Система отраслевых заказов поможет обеспечить всех нуждающихся средствами реабилитации местного производства.

В Липецкой области запустили проект «Губернаторский набор». Раньше выпускники медколледжей поступали в профильный вуз на общих условиях, сдавая ЕГЭ. По губернаторской программе набор будет осуществлен вне конкурса на бесплатной основе. Договоренности достигнуты с Рязанским государственным медицинским университетом, куда примут 30 липчан по специальности «педиатрия». После завершения учебы педиатрам нужно будет пять лет отработать в медучреждениях региона.

Полная версия дайджеста опубликована на сайте института.