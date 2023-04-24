Песков назвал враньем заявления про двойников Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление про двойников президента Владимира Путина вранье.

Также он добавил, что президент был и есть активным, ни в каких бункерах никогда не сидел, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, у Путина такое здоровье, которое можно пожелать самому себе.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним поспеваем – те, кто работает с ним рядом», – сказал он.

Ранее Песков заявил, что заявления украинской стороны о том, что зону спецоперации посещал якобы «двойник» российского лидера Владимира Путина, являются весьма странными.