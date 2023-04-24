Кириенко: Брошенный России вызов – это вызов для каждого

России брошен цивилизационный вызов, целью которого является прекращение существования нашей страны как государства, это вызов для каждого из нас, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кириенко на открытии просветительского марафона «Знание.Первые» подчеркнул, что наступило время действий, потому что России брошен цивилизационный вызов.

«Цель у тех, кто пытается воевать сегодня с Россией, очень понятна, они уже перестали ее скрывать: они хотят, чтобы Россия перестала существовать. По крайней мере, перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава. Это значит, что это вызов для каждого из нас. И каждый во время такого вызова должен найти способ внести вклад в победу. И у каждого такая возможность есть», – сказал он.

Кириенко подчеркнул, что людям всегда нужен пример для подражания, а у лекторов просветительского марафона «Знание.Первые» есть чему поучиться, им есть чем поделиться, передает РИА «Новости».

«Очень важны книги и учебники, но люди учатся у людей. Всегда нужен пример для подражания. И люди, которые будут выходить на эту сцену, будут обращаться к вам с экранов, каждый из них такой пример. Каждый из них прошел свой путь преодолений, каждый совершал ошибки, поднимался и шел дальше, каждому есть чем поделиться. А у вас есть уникальная возможность посмотреть на этих людей, сделать какие-то выводы для себя», – сказал Кириенко. Он добавил, что необязательно «точно копировать путь людей, которые будут выходить на сцену» во время марафона, однако у каждого из них есть чему поучиться.

Выступая перед аудиторией форума Кириенко также отметил героизм россиян, которы участвуют в СВО. «Конечно, наши главные герои – это ребята, которые воюют в зоне спецоперации. Они настоящие герои, и, к сожалению, не все из них доживут до победы. Мы, к сожалению, провожаем героев. Ребята погибают, жертвуя своей жизнью за то, чтобы было будущее у страны, было будущее у России. Я хочу вас попросить, давайте начнем наш марафон с того, что почтим погибших ребят минутой молчания», – сказал первый замглавы администрации президента.



С 24 по 26 апреля Российское общество «Знание» проводит федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые». Марафон проходит в Центральном Манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

В основе концепции марафона «Знание.Первые» лежит идея восприятия времени молодыми людьми – это «Время действий». Россия сегодня – страна стремительных изменений, ее будущее зависит от каждого из нас, а значит, герой нашего времени – человек действующий.

Опытом и знаниями с участниками марафона будут делиться российские и зарубежные государственные деятели, руководители компаний и предприниматели, известные ученые и преподаватели, экологи и врачи, военнослужащие и спортсмены, журналисты и психологи, деятели культуры и искусства, представители многих других профессий.