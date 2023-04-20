В России завершилась внезапная проверка Тихоокеанского флота

В Минобороны сообщили, что внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил России и подразделений обеспечения завершена.

Отмечается, что внезапная проверка подтвердила высокую готовность войск ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, говорится в Telegram-канале ведомства.

Проверка прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова. Были подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, войск и сил ТОФ к решению задач отражения агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Российские корабли провели в Японском, Охотском и Беринговом морях учения по отражению массированных ракетно-авиационных ударов.

«С экипажами боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей проведены учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, выполнены торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС выполнили полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Всего во внезапной проверке ТОФ приняли участие более 25 тыс. военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.