Пересильд ответила раскритиковавшим ее космонавтам

Актриса Юлия Пересильд ответила на травлю со стороны космонавтов из-за намерения присвоить ей Героя России

Никаких наград и званий Героя России не просила, счастлива, что достойно выполнила свой долг и сделала все, чтобы получился фильм, заявила актриса Юлия Пересильд.

В адрес актрисы резко высказался Герой России Федор Юрчихин после слухов о том, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России.

Он обратился в руководителям Роскосмоса, который высказывали негативное отношение перед стартом кинематографического проекта «Вызов». Космонавт не считает адекватным присваивать артистам высочайшей награды на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят, пишет «СтарХит».

Пересильд заявила, что ей не нужны никакие звания. Она поздравила всех с премьерой фильма «Вызов», и попросила космонавтов перестать ее травить.

«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала слетавшая в космос актриса.

Пересильд подчеркнула, что не просит никаких наград, и не подает документов ни на какие звания. По ее словам, она счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг.

«И самое главное – мое уважение вам и безмерное восхищение вашими подвигами. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяет», – заявила Пересильд

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателем фильм «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.

Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.