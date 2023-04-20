Политолог: Сокол сможет вывести Хакасию из перманентного кризиса

Политолог Данилин назвал правление Валентина Коновалова «потерянными годами» для Хакасии

Борьба на выборах губернатора Хакасии будет конкурентной и сложной, но шансы на победу у Сергея Сокола очень большие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг штаб общественной поддержки «Единой России» выдвинул Сокола кандидатом на выборах главы Хакасии.

«Сергей Сокол – серьезный профессионал. Он специалист-управленец, прошел управленческую школу на уровне исполнительной власти: на должности замгубернатора и исполняющего обязанности главы региона. Также прошел школу законодательных органов власти, был спикером законодательного собрания, а затем депутатом Госдумы. И в этом контексте он, конечно, продемонстрировал свою высочайшую эффективность на всех позициях, которые он занимал», – отмечает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Соколу присущ глубокий и истинный патриотизм, личная смелость, добавляет эксперт. «Сокол один из немногих депутатов, которые лично принимают участие в специальной военной операции, освобождая жителей Украины от оккупационного режима», – указал политолог.

Данилин ожидает, что борьба на выборах губернатора Хакасии будет конкурентной и сложной, но «шансы на победу у Сокола очень большие». «Жители Хакасии видят, чем заканчивается бездарное правление Валентина Коновалова, это потерянные годы для региона», – подчеркнул Данилин.

По его словам, в случае победы Соколу в первую очередь придется решать вопросы социально-экономического развития региона, «который находится в абсолютно запущенном состоянии». «У Сокола есть профессионализм и поддержка федерального уровня, что очень важно. Этого нет и никогда не будет у Коновалова. Поэтому Сокол получит от Коновалова очень плохое «наследство», но тем амбициознее будет для него задача по выведению региона из перманентного кризиса», – уверен Данилин.

О том, что кандидатом на выборах главы Хакасии от «Единой России» станет депутат Госдумы и секретарь реготделения партии Сергей Сокол, заявил в четверг секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Такое решение принял штаб общественной поддержки.

52-летний Сокол, который награжден орденом Мужества, полгода прослужил добровольцем в зоне специальной военной операции на передовой и командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад». В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. В январе он продлил контракт.

Турчак напомнил, что Сокол прошел не через одну избирательную кампанию, имеет внушительный послужной список, работал в органах исполнительной власти и в оборонной промышленности.

Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.