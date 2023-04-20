Эксперт призвал добавить в школьную программу уроки по информационной безопасности

Эксперт Геллер: В школьную программу нужно добавить уроки по информационной безопасности

Информационной безопасности нужно обучать со школьной скамьи, этому необходимо посвятить «хотя бы час, хотя бы два» наравне с другими дисциплинами, заявил главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер.

Геллер в ходе Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции «К защите приватности 2023», прошедшей на базе НИУ ВШЭ, отметил, что существующий контекст специальной военной операции на Украине вынес на поверхность проблему утечек персональных данных. К тому же, по его словам, ситуация сильно осложняется тем, что мошенники очень быстро подстраиваются под реалии и совершенствуют алгоритмы работы

Он отметил, что бизнес не заинтересован в том, чтобы вкладываться в информационную безопасность. «Надо четко понимать – бизнесу нужно уменьшать свои издержки. И у бизнеса задача исключительно зарабатывать деньги. В мире ситуация примерно такая же. И нет сейчас в мире, наверное, ни одного крупного проекта, социальной сети, мессенджера, большого сервиса и форума, который не прошел через путь утечки данных», – сказал эксперт.

Решить проблему с потерей персональных данных, по мнению Геллера, может исключительно образование, причем «прямо со школьной скамьи». «Я бы ввел какие-то занятия наравне с обязательными различными дисциплинами, которые есть в школе. Хотя бы час, хотя бы два о том, кому и какую информацию можно предоставлять. Хотя бы нужно детям обозначить круг опасностей, которые потенциально могут существовать, как при регистрации на сайте, так и при игре в Майнкрафт, например», – предложил он.

В своем выступлении эксперт в качестве примера «технологии во вред» привел VPN-сервисы, ставшие крайне популярными после блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (обе они являются продуктами компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Геллер напомнил, что фактически подобные сервисы не гарантируют анонимность, но при этом собирают персональные данные в коммерческих интересах.

«VPN сервисов распространилось гигантское количество, гигантское количество из них бесплатные, а если они формулируют себя как бесплатный продукт, то скорее всего они платят, просто чем-то другим <…> занимаются продажей ваших данных для больших рекламных агентств, для любых мошеннических схем», – обратил внимание эксперт.

Ранее в России провели урок для школьников о безопасном поведении в Сети.