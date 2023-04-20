Протестующие захватили здание биржи Euronext в Париже

В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»

Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»

В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.

По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.

Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.

Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

