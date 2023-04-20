Установлена стоимость «Москвичей» в комплектации «комфорт»

Завод «Москвич»: Стоимость кроссовера в комплектации «комфорт» составит 2,25 млн рублей

Стоимость автомобилей «Москвич 3» в комплектации «комфорт» составит от 2,5 млн рублей, оформить предзаказ автомобиля можно уже с четверга у официальных дилеров, сообщили в компании.

Отмечается, что улучшенная комплектация «Москвича» включает светодиодную оптику, систему предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, систему камер кругового обзора, передает ТАСС.

Ранее гендиректор автозавода «Москвич» заявил, что интерес к автомобилям «Москвич», продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах – в марте, оказался выше ожидаемого.