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Мэр Хмельницкого заявил о планах лишить УПЦ земель
Мэр Хмельницкого Симчишин заявил о планах лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины
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На внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) возможности пользоваться земельными участками, заявил мэр города Хмельницкий на Украине Александр Симчишин.
Симчишин в своем Telegram-канале написал, что на внеочередной сессии решено прекратить пользование всеми земельными участками (канонической УПЦ – прим. ВЗГЛЯД) на территории общины. «Инициируем также решение областного и районного советов», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он также выступил за запрет УПЦ на законодательном уровне.
Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что Хмельницкая епархия канонической УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.
Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.
«Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.
Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов
ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.
Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры
Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.
Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.
Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.
На Украине решили «переименовать» Севастополь
Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.
По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.
Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».
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Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН
Боррель: Начало председательства России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
Председательство РФ в Совете Безопасности ООН началось 1 апреля – в День дурака. Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. По его словам, несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН, передает «Коммерсант».
Накануне МИД России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры.
В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска
Экс-разведчик США Риттер: В случае падения Артемовска ВСУ быстро утратят контроль над Донбассом, Запорожьем и Херсоном
В случае падения Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут очень быстро утратить контроль над всем Донбассом, отступить с занимаемых позиций в Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили об обрушении обороны ВСУ в случае разгрома группировки в Артемовске, поэтому он так упорно сражается. Офицер разведки морской пехоты США в отставке выразил уверенность, что если Артемовск падет, то россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Артемовск практически пал: группировке ВСУ скоро придется сдаться из-за отсутствия снабжения. В среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск практически уничтожили украинскую армию.
Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов
Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.
Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.
Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.
Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.
Власти Севастополя оценили планы Украины «переименовать» город
Губернатор Севастополя Развожаев назвал планы Украины «переименовать» город заявлением «больных людей»
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нельзя серьезно относиться к заявлениям украинских политиков о переименовании города.
По его словам, новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть, нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей, передает ТАСС. По словам Развожаева, их надо лечить, чем и занимаются сейчас российские военные.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6».
Азовец признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР в Мариуполе катаной
Азовец Штукин признался в надругательстве над телом погибшего бойца ДНР
Украинский военнопленный, бывший солдат националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Антон Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца ДНР катаной.
Штукин рассказал, что усадил тело бойца на стул на улице в Мариуполе, изуродовал его катаной и перед отступлением оставил для устрашения наступающих российских подразделений, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что пытался проткнуть украденной в частном доме катаной область живота, но не смог, потому что на погибшем был бушлат, затем воткнул меч в шею, провернул несколько раз, вытащил и воткнул в район сердца.
Ранее боец батальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гуменюк с позывным «Флит», сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в мае 2022 года, рассказал, как пытал и убивал военных и гражданских в Мариуполе.
Медведев: Власти Украины получат за все содеянное против Киево-Печерской лавры
Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.
Как заявил Медведев, он уверен, что киевские власти предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед божиим судом и получат за все содеянное, передает ТАСС.
«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его (божиим) судом. И получат за все содеянное», – заявил Медведев.
Ранее в воскресенье верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий.
Напомним, в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC
Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.
Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.
Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.